مرشح للانتخابات السورية: الرئاسة لا يستحقها إلا بشار الشجاع

الرئيس السوري بشار الأسد

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رام الله - دنيا الوطن

بث أحد المتقدمين بطلب ترشح للانتخابات الرئاسية التي ينظمها النظام، تسجيلا مصورا أعلن فيه انسحابه من التقدم، وبرر ذلك بأن هذا المنصب لا يستحقه إلا الرئيس بشار الأسد، وفق قوله.



وقال "حسن بن ربيع الرويلي"، المتقدم رقم 51 للانتخابات الرئاسية إنه انسحب بعد أن وصل لحقه في تقديم الطلب وذلك لإيصال ما وصفها برسالة مفادها "دحض التشكيك في هذا الحق".



وأضاف في التسجيل أن الانسحاب جاء "لأن هذا الحق لا يستحقه إلا من قادنا إلى بر الأمان خلال هذه السنوات وهو القائد الشجاع والحكيم والدكتور بشار الأسد"، وفق تعبيره.