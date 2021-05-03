عاجل

  • شركة موديرنا الأمريكية توقع اتفاقا لبيع 500 مليون جرعة من لقاحها لآلية "كوفاكس" الدولية

عربي

مرشح للانتخابات السورية: الرئاسة لا يستحقها إلا بشار الشجاع

مرشح للانتخابات السورية: الرئاسة لا يستحقها إلا بشار الشجاع
الرئيس السوري بشار الأسد
رام الله - دنيا الوطن
 بث أحد المتقدمين بطلب ترشح للانتخابات الرئاسية التي ينظمها النظام، تسجيلا مصورا أعلن فيه انسحابه من التقدم، وبرر ذلك بأن هذا المنصب لا يستحقه إلا الرئيس بشار الأسد، وفق قوله.

وقال "حسن بن ربيع الرويلي"، المتقدم رقم 51 للانتخابات الرئاسية إنه انسحب بعد أن وصل لحقه في تقديم الطلب وذلك لإيصال ما وصفها برسالة مفادها "دحض التشكيك في هذا الحق".

وأضاف في التسجيل أن الانسحاب جاء "لأن هذا الحق لا يستحقه إلا من قادنا إلى بر الأمان خلال هذه السنوات وهو القائد الشجاع والحكيم والدكتور بشار الأسد"، وفق تعبيره.

أخبار ذات صلة

الأردن: أوقاف القدس هي الجهة صاحبة الاختصاص الوحيد والحصري بإدارة كافة شؤون الحرم

الأردن: أوقاف القدس هي الجهة صاحبة الاختصاص الوحيد والحصري بإدارة كافة شؤون الحرم

مصرع 50 شخصا بينهم مصريون قبالة سواحل ليبيا

مصرع 50 شخصا بينهم مصريون قبالة سواحل ليبيا

بسبب (كورونا) مصر تمنع صلاة التهجد في المساجد هذا العام

بسبب (كورونا) مصر تمنع صلاة التهجد في المساجد هذا العام

بايدن يشيد باغتيال &#34;بن لادن&#34; قبل 10 سنوات

بايدن يشيد باغتيال "بن لادن" قبل 10 سنوات

السعودية: قدمنا 9.5 مليون لقاح مضاد لفيروس (كورونا) للمواطنين

السعودية: قدمنا 9.5 مليون لقاح مضاد لفيروس (كورونا) للمواطنين

شاهد: لحظة هروب سجناء متهمين بقضايا إرهاب

شاهد: لحظة هروب سجناء متهمين بقضايا إرهاب

إصابة المناضلة الجزائرية &#34;جميلة بوحيرد&#34; بفيروس (كورونا)

إصابة المناضلة الجزائرية "جميلة بوحيرد" بفيروس (كورونا)

الحشد الشعبي يقصف مواقع لـ&#34;تنظيم الدولة&#34; شمالي العراق

الحشد الشعبي يقصف مواقع لـ"تنظيم الدولة" شمالي العراق

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 19 مواطنا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 19 مواطنا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

79 مستوطناً وطالباً يهودياً يقتحمون المسجد الأقصى

79 مستوطناً وطالباً يهودياً يقتحمون المسجد الأقصى

&#34;الديمقراطية&#34;: وباء (كورونا) لن يشغل الصحفيين عن مواجهة وباء الاحتلال وفضح جرائمه

"الديمقراطية": وباء (كورونا) لن يشغل الصحفيين عن مواجهة وباء الاحتلال وفضح جرائمه

المالكي يبعث برسالة لـ &#34;الجنائية&#34; لتحمل مسؤولياتها اتجاه ما يتعرض له الشيخ جراح

المالكي يبعث برسالة لـ "الجنائية" لتحمل مسؤولياتها اتجاه ما يتعرض له الشيخ جراح

&#34;الأوقاف&#34;: أكثر من 20 تدنيساً للأقصى و44 وقتا منع الاحتلال رفع الاذان بالإبراهيمي بإبريل

"الأوقاف": أكثر من 20 تدنيساً للأقصى و44 وقتا منع الاحتلال رفع الاذان بالإبراهيمي بإبريل

وزير التنمية يلتقي المدير الإقليمي لـ (يونيسف) بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويبحثان التعاون

وزير التنمية يلتقي المدير الإقليمي لـ (يونيسف) بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويبحثان التعاون

قنابل الاحتلال تتسبب باشتعال النيران في الأراضي المحاذية لجدار الضم جنوب طولكرم

قنابل الاحتلال تتسبب باشتعال النيران في الأراضي المحاذية لجدار الضم جنوب طولكرم

الصحة: 150 ألف مراجع للطوارئ وأكثر من 22 ألف عملية خلال الربع الأول 2021

الصحة: 150 ألف مراجع للطوارئ وأكثر من 22 ألف عملية خلال الربع الأول 2021

منوعات

شاهد: كندة علوش تعتدي على مشاركة في برنامج المقالب وتفقد سيطرتها

شاهد: كندة علوش تعتدي على مشاركة في برنامج المقالب وتفقد سيطرتها

شاهد: حمادة هلال يصاب بطلقة في وجهه.. ورامز جلال يبرئ نفسه

شاهد: حمادة هلال يصاب بطلقة في وجهه.. ورامز جلال يبرئ نفسه

بعد مشهد الرقص المثير للجدل.. فايز المالكي يخرج عن صمته و يرد

بعد مشهد الرقص المثير للجدل.. فايز المالكي يخرج عن صمته و يرد

رغم قوة حضوره.. مشهد في &#34;نسل الأغراب&#34; يعرض المخرج للسخرية والجدل الكبير

رغم قوة حضوره.. مشهد في "نسل الأغراب" يعرض المخرج للسخرية والجدل الكبير

نقابة الممثلين تصدم جمهور سمير غانم بخبر مفاجئ عن حالته الصحية

نقابة الممثلين تصدم جمهور سمير غانم بخبر مفاجئ عن حالته الصحية

بعد طلاقها بمرسيدس.. زارا البلوشي تكشف عن تفاصيل مثيرة حول طلاقها

بعد طلاقها بمرسيدس.. زارا البلوشي تكشف عن تفاصيل مثيرة حول طلاقها

شاهد: إنهيار جنى مقداد من البكاء بعد رؤية والدها خلف زجاج العناية المركزة

شاهد: إنهيار جنى مقداد من البكاء بعد رؤية والدها خلف زجاج العناية المركزة

شاهد: إعلامية سعودية تهاجم مريم حسين بقسوة.. و هذا ما حدث

شاهد: إعلامية سعودية تهاجم مريم حسين بقسوة.. و هذا ما حدث

بعد غياب طويل.. ما سبب عودة سمية الخشاب للدراما الرمضانية ؟

بعد غياب طويل.. ما سبب عودة سمية الخشاب للدراما الرمضانية ؟

شاهد: أول إطلالة لحورية فرغلي فور وصولها مطار القاهرة

شاهد: أول إطلالة لحورية فرغلي فور وصولها مطار القاهرة

عربي

مصرع 50 شخصا بينهم مصريون قبالة سواحل ليبيا

مصرع 50 شخصا بينهم مصريون قبالة سواحل ليبيا

بسبب (كورونا) مصر تمنع صلاة التهجد في المساجد هذا العام

بسبب (كورونا) مصر تمنع صلاة التهجد في المساجد هذا العام

بايدن يشيد باغتيال &#34;بن لادن&#34; قبل 10 سنوات

بايدن يشيد باغتيال "بن لادن" قبل 10 سنوات

مرشح للانتخابات السورية: الرئاسة لا يستحقها إلا بشار الشجاع

مرشح للانتخابات السورية: الرئاسة لا يستحقها إلا بشار الشجاع