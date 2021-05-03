رام الله: مصرع شقيقين بعد إنقلاب سيارتهما

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رام الله - دنيا الوطن

لقي شقيقان من سكان محافظة نابلس مصرعهما فجر اليوم الإثنين، واصيب ثالث بحادث سير انقلاب مركبة كانا يستقلانها في بلدة ترمسعيا شمالي رام الله.



وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: إن الشرطة ابلغت عن وقوع حادث سير داخل البلدة على الفور تحركت قوة من الشرطة والدفاع المدني ومركبات الاسعاف، وعملت على اخلاء الاصابات وعند وصولهما إلى المستشفى اعلن الاطباء عن وفاتهما متاثرين بجراحهما نتيجة الحادث، ولا يزال الثالث يتلقى العلاج.



واضاف ارزيقات بانه تم ابلاغ النيابة العامة فيما باشر خبراء حوادث السير التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.