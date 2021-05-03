زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال القطاع

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

هاجمت زوارق حربية إسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، مراكب الصيادين قبالة سواحل المنطقة الشمالية من غرب قطاع غزة.



وأطلقت الزوارق قنابل صوتية تجاه مراكب الصيادين في منطقة الواحة، قبل أن تطارد تلك المراكب في المنطقة المسموح بها بالصيد بحدود 6 أميال بحرية.



يذكر ان قوات الاحتلال تتعمد بشكل شبه يومي استهداف مراكب الصيادين في عرض البحر، والمزارعين على طول الحدود البرية للقطاع.