شؤون فلسطينية

أجواء حارة وجافة في معظم المناطق الفلسطينية

أجواء حارة وجافة في معظم المناطق الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الإثنين، حارا نسبيا الى حار وجافاً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح  أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة، يكون الجو يكون الجو غائما جزئيا ولطيفاً في معظم المناطق ، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة  تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا الثلاثاء، يكون الجو حارا نسبيا الى حار وجافاً ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الاربعاء، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار وجافاً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو حارا نسبيا الى حار وجافاً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

أخبار ذات صلة

طالع سعر صرف الدولار اليوم الإثنين

طالع سعر صرف الدولار اليوم الإثنين

طالع سعر صرف الدولار اليوم الإثنين

طالع سعر صرف الدولار اليوم الإثنين

قائمة حُلم الإنتخابية: الانتخابات شأن فلسطيني داخلي لا يحتاج وصاية من أطراف خارجية

قائمة حُلم الإنتخابية: الانتخابات شأن فلسطيني داخلي لا يحتاج وصاية من أطراف خارجية

&#34;الديمقراطية&#34;: عملية زعترة رد على إرهاب حكومة الاحتلال المنظم ضد أبناء شعبنا

"الديمقراطية": عملية زعترة رد على إرهاب حكومة الاحتلال المنظم ضد أبناء شعبنا

10 مليون دولار لتحسين المخيمات بمشاريع حيوية في الضفة الغربية

10 مليون دولار لتحسين المخيمات بمشاريع حيوية في الضفة الغربية

كتلة التغيير والإصلاح: ما يحدث في &#34;الشيخ جراح&#34; جريمة منظمة تستهدف الهوية الفلسطينية

كتلة التغيير والإصلاح: ما يحدث في "الشيخ جراح" جريمة منظمة تستهدف الهوية الفلسطينية

كتائب الناصر صلاح الدين: عملية زعترة تأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة

كتائب الناصر صلاح الدين: عملية زعترة تأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة

فتوح: محاكم الاحتلال توفر الغطاء القانوني لتنفيذ سياسة التطهير العرقي في القدس

فتوح: محاكم الاحتلال توفر الغطاء القانوني لتنفيذ سياسة التطهير العرقي في القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قائمة حُلم الإنتخابية: الانتخابات شأن فلسطيني داخلي لا يحتاج وصاية من أطراف خارجية

قائمة حُلم الإنتخابية: الانتخابات شأن فلسطيني داخلي لا يحتاج وصاية من أطراف خارجية

&#34;الديمقراطية&#34;: عملية زعترة رد على إرهاب حكومة الاحتلال المنظم ضد أبناء شعبنا

"الديمقراطية": عملية زعترة رد على إرهاب حكومة الاحتلال المنظم ضد أبناء شعبنا

10 مليون دولار لتحسين المخيمات بمشاريع حيوية في الضفة الغربية

10 مليون دولار لتحسين المخيمات بمشاريع حيوية في الضفة الغربية

كتلة التغيير والإصلاح: ما يحدث في &#34;الشيخ جراح&#34; جريمة منظمة تستهدف الهوية الفلسطينية

كتلة التغيير والإصلاح: ما يحدث في "الشيخ جراح" جريمة منظمة تستهدف الهوية الفلسطينية

كتائب الناصر صلاح الدين: عملية زعترة تأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة

كتائب الناصر صلاح الدين: عملية زعترة تأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة

فتوح: محاكم الاحتلال توفر الغطاء القانوني لتنفيذ سياسة التطهير العرقي في القدس

فتوح: محاكم الاحتلال توفر الغطاء القانوني لتنفيذ سياسة التطهير العرقي في القدس

الحملة الدولية للدفاع عن القدس تشجب تسويف محكمة الأبارتهايد بتجاهل حقوق مواطني &#34;الشيخ جراح&#34;

الحملة الدولية للدفاع عن القدس تشجب تسويف محكمة الأبارتهايد بتجاهل حقوق مواطني "الشيخ جراح"

إصابات وحرق أراضي في هجوم للاحتلال والمستوطنين على جالود

إصابات وحرق أراضي في هجوم للاحتلال والمستوطنين على جالود

منوعات

بسبب هذا التصريح.. نيللي كريم تنهار من البكاء وتطلب حذف هذا المقطع

بسبب هذا التصريح.. نيللي كريم تنهار من البكاء وتطلب حذف هذا المقطع

منذ إيقاف مسلسل &#34;الملك&#34;.. شاهد أول ظهور لعمرو يوسف و ماذا فعل

منذ إيقاف مسلسل "الملك".. شاهد أول ظهور لعمرو يوسف و ماذا فعل

شاهد: كيف احتفل محمد رمضان بانتهاء تصوير &#34;موسى&#34;

شاهد: كيف احتفل محمد رمضان بانتهاء تصوير "موسى"

شاهد كيف أشعل تامر حسني مواقع التواصل الاجتماعي بموديل محجبة

شاهد كيف أشعل تامر حسني مواقع التواصل الاجتماعي بموديل محجبة

شاهد: رد فعل ملك قورة بعد وقوعها في مقلب &#34;رامز عقله طار&#34;

شاهد: رد فعل ملك قورة بعد وقوعها في مقلب "رامز عقله طار"

بسبب هذا المشهد.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عن &#34;الهيبة 5&#34; ويبكي بحرقة

بسبب هذا المشهد.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عن "الهيبة 5" ويبكي بحرقة

شاهد كيف احتفلت صبا مبارك بنجاح عملية حورية فرغلي

شاهد كيف احتفلت صبا مبارك بنجاح عملية حورية فرغلي

ابنة هادي الجيار عن وفاته في &#34;الاختيار 2&#34;: نفس المشهد بيتكرر بتفاصيله

ابنة هادي الجيار عن وفاته في "الاختيار 2": نفس المشهد بيتكرر بتفاصيله

الانتاج الفني بحماس يُهاجم &#34;محمد رمضان&#34; بسبب مشاهد غزة في مسلسل موسى

الانتاج الفني بحماس يُهاجم "محمد رمضان" بسبب مشاهد غزة في مسلسل موسى

شاهد: كيف أنقذت ياسمين عبد العزيز زوجها من موت محقق

شاهد: كيف أنقذت ياسمين عبد العزيز زوجها من موت محقق

عربي

السعودية: قدمنا 9.5 مليون لقاح مضاد لفيروس (كورونا) للمواطنين

السعودية: قدمنا 9.5 مليون لقاح مضاد لفيروس (كورونا) للمواطنين

شاهد: لحظة هروب سجناء متهمين بقضايا إرهاب

شاهد: لحظة هروب سجناء متهمين بقضايا إرهاب

إصابة المناضلة الجزائرية &#34;جميلة بوحيرد&#34; بفيروس (كورونا)

إصابة المناضلة الجزائرية "جميلة بوحيرد" بفيروس (كورونا)

الحشد الشعبي يقصف مواقع لـ&#34;تنظيم الدولة&#34; شمالي العراق

الحشد الشعبي يقصف مواقع لـ"تنظيم الدولة" شمالي العراق