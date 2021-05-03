قائمة حُلم الإنتخابية: الانتخابات شأن فلسطيني داخلي لا يحتاج وصاية من أطراف خارجية

أعربت قائمة حلم (التجمع الشبابي المستقل) الإنتخابية، الإثنين، عن رفضها لأي وصاية من أطراف خارجية، تعقيباً على تصريحات رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم.



وقال فادي الشيخ يوسف، رئيس القائمة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه: "إن الانتخابات شأن فلسطيني داخلي، لا يحتمل ولا يحتاج أي وصاية من أطراف خارجية".



وأضاف، أن أحد أهم أسباب الفوضى في المشهد السياسي الفلسطيني مؤخرًا، وجود أجندة إقليمية تعبث به، وهو ما تسعى "القيادة الشابة" للانسلاخ عنه، بحسب قوله.



يذكر، أن حمد بن جاسم، رئيس الوزراء القطري السابق، طالب الرئيس محمود عباس، في سلسلة تغريدات عبر موقع (تويتر)، بـ "نقل السلطة بشكل سلمي وديمقراطي".





رام الله - دنيا الوطن