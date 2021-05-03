شؤون فلسطينية

"الديمقراطية": عملية زعترة رد على إرهاب حكومة الاحتلال المنظم ضد أبناء شعبنا

"الديمقراطية": عملية زعترة رد على إرهاب حكومة الاحتلال المنظم ضد أبناء شعبنا
رام الله - دنيا الوطن
باركت، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، العملية التي وقعت مساء الأحد على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.

وأكدت الجبهة أن هذه العملية، هي حق مشروع لشعبنا الفلسطيني، والتي تأتي رداً على إرهاب حكومة الاحتلال المنظم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، من الإعدامات للاستيطان والتهويد والاعتقالات والاعتداءات على المصلين وصولاً لجرائم التهجير في أحياء القدس المحتلة بالشيخ جراح وسلوان.

ودعت الجبهة لتصعيد المقاومة بكافة أشكالها ضد قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، مؤكدةً على ضرورة التسريع بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية عملاً بمخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

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