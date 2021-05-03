شؤون فلسطينية

10 مليون دولار لتحسين المخيمات بمشاريع حيوية في الضفة الغربية

10 مليون دولار لتحسين المخيمات بمشاريع حيوية في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة التوجيهية لبرنامج تحسين مخيمات اللاجئين اجتماعها الأول اليوم على تقنية الزوم لبحث معايير المشاريع ذات الأولوية للمخيمات التي سيقع عليها اختيار تنفيذها ضمن خطط تحسين المخيمات بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).

وشارك في الاجتماع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، احمد أبو هولي، والسفير الياباني للشؤون الفلسطينية ماسايوكي ماغوشي، وممثل الرئيسي لمكتب جايكا في فلسطين توشيا آبي، وممثلي وزارة المالية، و فريق خبراء جايكا لمشروع "تحسين مخيم اللاجئين في فلسطين المرحلة الثانية (PALCIP2)".

من جهته رحب أبو هولي بأعضاء اللجنة التوجيهية للمنحة اليابانية التي ستغطي مشاريع حيوية في المخيمات سيتم اختيارها من دليل التنفيذ لمشاريع تحسين المخيمات التي تم تحديدها كأولوية من خلال النهج التشاركي للشرائح المجتمعية داخل المخيمات المستهدفة .

ولفت أبو هولي ان المشروع المنفذ لا يتعارض مع مساعدات وتفويض وكالات داعمة أخرى أو مانحين آخرين، أو دعم من السلطة الفلسطينية ولا يتعارض مع المشاريع التي تنفذها الاونروا.

وشكر حكومة اليابان على تمويلها لمشاريع حيوية في المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية ضمن برنامج تنفيذ خطط تحسين المخيمات بقيمة 10 مليون دولار (مليار ين ياباني).

وأشاد أبو هولي بالدعم الياباني المقدم للشعب الفلسطيني خاصة في ظل جائحة كورونا ومواقفه السياسية الداعمة لحقوقه المشروعة التي اقرتها الشرعية الدولية ودعمها لحل الدولتين .

من جهته أكد ممثل الرئيسي لمكتب جايكا في فلسطين توشيا آبي، ان برنامج تحسين مخيمات اللاجئين فلسطين قدم مليار ين ياباني (10 مليون دولار)، لتنفيذ خطط تحسين المخيمات التي تم تطويرها من خلال إطار تشاركي.

ولفت الى ان هذا البرنامج سيساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لخطة الأمم المتحدة للعام 2030 في الحد من أوجه عدم المساواة، مدن ومجتمعات محلية مستدامة، تعزيز السلام والعدل والمؤسسات القوية والمتمثلة في الأهداف (10)، (11)، (16) من الخطة .

ومن ناحيته أفاد ممثل وزارة المالية مدير عام العلاقات الدولية والمشاريع ليلى غريب التقدم المحرز في الإدارة المالية لمنحة المساعدة.

ووضعت دائرة شؤون اللاجئين اللجنة التوجيهية في صورة التقدم المحرز في إعداد خطط تحسين المخيمات (CIPs)، كما أفادت الدائرة أنها تبذل جهودًا لتعزيز القدرات المؤسسية.

وأكدت على أهمية التوزيع العادل والمتوازن للمنحة اليابانية بين المخيمات الفلسطينية .

وفي ختام الاجتماع أكدت اللجنة التوجيهية الإنجاز والتقدم في تعزيز المنهج التخطيط الشمولي التشاركي في تحسين المخيمات، بما في ذلك الاتفاق على معايير الاختيار للمشاريع المرشحة التي سيمولها البرنامج.

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