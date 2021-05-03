كتلة التغيير والإصلاح: ما يحدث في "الشيخ جراح" جريمة منظمة تستهدف الهوية الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

وصف مشير المصري، المتحدث الرسمي باسم كتلة التغيير والإصلاح، ما يحدث في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، بـ "الجريمة الصهيونية المنظمة التي تستهدف الهوية الفلسطينية والوجود الفلسطيني من خلال عمليات التهجير لسكانها بهدف تفريغ مدينة القدس من أهلها الأصليين لصالح قطعان المستوطنين".



وأكد أن "هذه الجريمة تأتي ضمن مسلسل تهويد مدينة القدس وتدنيس المقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى من خلال حسم قضية القدس واخراجها من دائرة الصراع".



وأضاف: "أن هذا التحدي يفرض رؤية وطنية مشتركة وتحرك على شتى الجبهات لنصرة أهلنا في القدس ومؤازرتهم والوقوف بجانبهم لإفشال هذه المخططات الصهيونية والعمل على تعزيز مقومات الصمود والثبات بكل الوسائل لأهلنا في مدينة القدس لوضع حد لهذه العنجهية الصهيونية وتجذير وجودهم كأمناء على مدينة القدس".



وختم بالقول: "إن استمرار العدو الصهيوني بهذه النهج التهجيري لأهلنا في مدينة القدس هو لعب بالنار وتجاوز لكل الخطوط الحمر لا يمكن لشعبنا ان يقف مكتوف الأيدي إزاء هذه الجريمة".