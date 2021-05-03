شؤون فلسطينية

كتائب الناصر صلاح الدين: عملية زعترة تأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة

كتائب الناصر صلاح الدين: عملية زعترة تأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة
رام الله - دنيا الوطن
باركت، كتائب الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري لحركة المقاومة الشعبية في فلسطين، عملية اطلاق النار على حاجز زعترة جنوب نابلس في شمال الضفة الغربية.

وأشارت، في بيان صحفي، إلى أن العملية تأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وردع ممارساته اللاإنسانية بحق الفلسطينيين.

وأضافت، "أن عملية نابلس هي الطريق الأنجع والوسيلة الأجدى والخيار المجمع عليه من الكل الفلسطيني"، مؤكدةً أن "عمليات المقاومة لن تتوقف وواهم من يعتقد أن شعبنا يقبل الضيم ولا يرد الصاع صاعين".

ودعت "الكتائب جميع فصائل المقاومة إلى العمل العسكري في الضفة الغربية وأراضي الـ 48 وذلك تحقيقا لمطالب الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الكامل عن تراب فلسطين".

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