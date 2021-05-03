شؤون فلسطينية

إصابة مستوطن واعتقال عدد من الشبان خلال تظاهرة في الشيخ جراح بالقدس المحتلة

إصابة مستوطن واعتقال عدد من الشبان خلال تظاهرة في الشيخ جراح بالقدس المحتلة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب، مساء الأحد، مستوطن رشقا بالحجارة في حي الشيخ جراح تزامنا مع قيام قوات الاحتلال بالاعتداء على فعالية داعمة لأهالي الحي المهددين بالتهجير.

وأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن مستوطنا أصيب إثر إلقاء حجارة من قبل شبان فلسطينيين في الشيخ جراح.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين عرف منهم الشاب سامر أبو عيشة والطفل محمد الصباح (13 عاما) بعد مهاجمة الوقفة التي شارك فيها عشرات الشبان.

وشارك في المسيرة، نشطاء من الفعاليات الشعبية والرسمية في القدس، وعشرات المقدسيين الذين عبروا عن رفضهم لقرارات الاحتلال، مرددين شعارات ضد الاستيطان وطرد السكان.

ودعا المشاركون إلى تصعيد المقاومة الشعبية في الحي الذي يتعرض إلى أبشع سياسات التطهير العرقي في القدس، والعمل على تكثيف التضامن مع أهالي الحي.

ومنحت محكمة الاحتلال في وقت سابق من اليوم عائلات "الكرد، والقاسم، والجاعوني، واسكافي"، التي يبلغ عددها سبع أسر وتضم ثلاثين فردا منهم عشرة أطفال مهلة للإخلاء وعائلات "الداوودي، الدجاني، وحماد" حتى مطلع آب/ أغسطس، وعددها سبعة أسر وتضم 25 فردا بينهم ثمانية أطفال.

 

من التظاهرة المساندة لأهالي حي الشيخ جراح بالقدس الليلة، تصوير: يزن حداد

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