رئيس الوزراء القطري السابق يطالب الرئيس عباس بـ "نقل السلطة بشكل سلمي وديمقراطي"









رام الله - دنيا الوطنطالب رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم بن جبر، مساء الأحد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ "نقل السلطة بشكل سلمي وديمقراطي".وقال بن جاسم، في سلسلة تغريدات عبر موقع (تويتر): "عاد الفلسطينيون مع الإعلان عن تأجيل الانتخابات التشريعية إلى نقطة الصفر".وأضاف: "ومع أن الأسباب التي حملت الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تأجيل الانتخابات واضحة لنا فإن ما أريد أن أقوله هو أنه من واجب الرئيس في ظل الظروف الراهنة وفي هذه المرحلة من العمر أن ينقل السلطة بشكل سلمي وديموقراطي".وتابع: "المرحلة القادمة تحتاج إلى قيادة شابه تستطيع أن تقود الشعب الفلسطيني إلى بر الأمان في كل المجالات والمباحثات".وأعلن الرئيس محمود عباس، الخميس الماضي، تأجيل الانتخابات التشريعية، المزمع عقدها في 22 أيار/ مايو الحالي، بعد رفض الاحتلال الإسرائيلي إجراؤها في مدينة القدس المحتلة.