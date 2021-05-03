فتح إقليم نابلس: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام حماقات المستوطنين

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة فتح إقليم نابلس إن الاعتداءات الارهابية لجيش الاحتلال والمستوطنين على أبناء شعبنا وخاصة في مناطق التماس لن تمر مرور الكرام.



وأكدت الحركة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأحد، أنها استنفرت اليوم لجان المقاومة الشعبية والحراسة، وستعمل على ردع قوات الاحتلال ومستوطنوه وستدافع عن مقدرات شعبنا بكل الوسائل المتاحة.



وحيت الحركة تكاتف شعبنا مع بعضه البعض في رسالة تدل على وحدة الصف والمصير المتمثل بإنهاء الاحتلال والدفاع عن كرامة شعبنا وأرضه.