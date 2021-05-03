المبادرة الوطنية تطالب باحترام الحريات العامة ونبذ العنف في معالجة الخلافات

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

طالبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، وقائمة (المبادرة للتغيير وانهاء الانقسام)، باحترام الحريات الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.



وأكدت، الحركة، رفضها لاستخدام العنف وخاصة ضد المرشحين للمجلس التشريعي، مطالبةً الجهات المسؤولة بتحديد المعتدين واتخاذ الإجراءات القضائية بمعاقبتهم.



وأشارت المبادرة إلى أنها في الوقت الذي ترفض فيه الزج غير المسؤول بجهات خارجية في الخلافات الداخلية الفلسطينية فإنها تستهجن استخدام العنف ضد المرشحين وترويع عائلاتهم.



ورأت المبادرة أن الحفاظ على السلم الأهلي واحترام حرية وتعدد الآراء أمر أساسي للحفاظ على النسيج الوطني الفلسطيني في مواجهة مؤامرات الاحتلال.