جيش الاحتلال يرسل تعزيزات إلى الضفة عقب عملية حاجز زعترة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، أنه وفقاً لتقييم الوضع، تقرر الدفع بتعزيزات بقوات قتالية إلى الضفة الغربية.



وكان ثلاثة مستوطنين، أصيبوا بجراح وصفت حالة إثنين منهم بالخطيرة، بعد أن اطلق شاب فلسطيني النار تجاه المستوطنين المتواجدين على الحاجز لمدة ثلاثين ثانية وأصابهم إصابات مباشرة قبل أن ينسحب بسلام من المكان