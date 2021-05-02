الرئيس يستجيب لمناشدة والدة الطفلة جوري عرار ويوعز بتقديم العلاج لها

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

استجاب رئيس دولة فلسطين محمود عباس لمناشدة والدة الطفلة جوري ثائر عرار (سنتان) من مخيم الدهيشة في بيت لحم، المصابة بفيروس الكبد الوبائي.



وأوعز الرئيس لوزيرة الصحة بتوفير العلاج اللازم للطفلة جوري وبأسرع وقت ممكن.



وتحتاج الطفة جوري إلى زراعة كبد بعد دخولها في غيبوبة وفقدان الإحساس بالأطراف، وتتواجد حاليا في مستشفى "شعار تسيدق" في العناية المكثفة.