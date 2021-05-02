العاملون بالجامعات الفلسطينية يقررون إضراباً جزئيا الثلاثاء المقبل وشامل يوم الأربعاء





رام الله - دنيا الوطنأعلن اتحاد نقابات اساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، اليوم الأحد، عزمه تعليق الدوام في الجامعات الفلسطينية يوم الثلاثاء المقبل من الساعة الثانية عشر وحتى نهاية الدوام، يتخلل ذلك اعتصام أمام مكاتب إدارات الجامعات.وأضاف الاتحاد، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه، أنه قرر تنفيذ إضراب شامل يوم الأربعاء المقبل، لكل الأنشطة والفعاليات الإدارية والأكاديمية، المنهجية واللامنهجية، والوجاهية واللاوجاهية في كافة الجامعات الفلسطينية.كما قرر الاتحاد تعليق الاجراء المقرر يوم غداً الإثنين، بناء على طلب مجموعة كبيرة من العاملين في جامعة القدس، ولفت إلى أنه في حالة انعقاد دائم لتحقيق مطالبه النقابية.