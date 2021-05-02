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اشتية يشارك مأدبة الإفطار مع عائلة محمود قطوش من "حوسان" ويتكفل بمصاريف علاجه

اشتية يشارك مأدبة الإفطار مع عائلة محمود قطوش من "حوسان" ويتكفل بمصاريف علاجه
رام الله - دنيا الوطن
شارك رئيس الوزراء د. محمد اشتية، مأدبة الإفطار مع عائلة المواطن محمود قطوش، في منزله بقرية حوسان غرب بيت لحم، بحضور محافظ محافظة بيت لحم كامل حميد، وامين سر إقليم حركة فتح في المحافظة محمد المصري، وعدد من فعاليات منطقة الريف الغربي للمحافظة.

واطلع رئيس الوزراء على الوضع الصحي لقطوش (44 عاما)، وهو معيل لأسرة تتكون من ستة افراد، بعد تعرضه لإصابة قبل سنوات منعته من العمل وممارسة حياته الطبيعية، حيث تكفل بمتابعة حالته الصحية، ومصاريف علاجه، بما يساهم في تحسين حالته ويخفف من معاناته.

وأكد اشتية انه بتوجيهات الرئيس محمود عباس، سنبقي يدنا على نبض المواطنين، لتلبية احتياجاتهم وفق كافة امكانياتنا المتاحة، للتخفيف مع معاناتهم وتعزيز صمودهم.





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