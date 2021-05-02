انفجار عبوة ناسفة على طريق استيطاني شمال رام الله

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

انفجرت، مساء اليوم الأحد، عبوة ناسفة على الطريق الاستيطاني المحاذي لبلدة المغير شمال مدينة رام الله.



وأفاد موقع (والا) الإسرائيلي بأن عبوة ناسفة انفجرت على الطريق الاستيطاني قرب بلدة المغير شمال شرق رام الله.



وحسب المعلومات الأولية فإن العبوة كانت مثبتة في مركبة على جانب الطريق، فيما انتشرت قوات الاحتلال برفقة وحدة هندسة متفجرات الإسرائيلية في المنطقة وأجرت عمليات مسح.



وجاءت هذا الانفجار بعد وقت قصير من عملية إطلاق نار استهدفت العديد من المستوطنين بالقرب من حاجز زعترة الاحتلالي جنوب نابلس أصيب فيها ثلاثة مستوطنين بجراح خطرة.



وفي أعقاب العملية فرضت قوات الاحتلال إجراءات أمنية مشددة على امتداد الطريق المؤدي من مدينة نابلس وصولا إلى رام الله .



وتأتي هذه العمليات في وقت صعدت فيه قوات الاحتلال من جرائمها وانتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة والقدس، وخاصة في المسجد الأقصى المبارك وباب العامود.



كما تتزامن مع محاولات الاحتلال تهجير أهالي حي الشيخ جراح وطردهم من منازلهم لتسليمها للمستوطنين.