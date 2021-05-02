حماس: عملية زعترة رد طبيعي على عدوان الاحتلال على القدس والمسجد الأقصى



ودعت حماس، جماهير الشعب الفلسطيني "في الضفة والداخل وأهلنا في القدس المحتلة إلى تصعيد المقاومة في وجه مخططات جماعات الهيكل التي تنوي اقتحام المسجد الأقصى في الـ 28 من رمضان".





رام الله - دنيا الوطنباركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، عملية إطلاق النار على حاجز زعترة العسكري الذي تتمركز عليه قوات ما يسمى النخبة في جيش الاحتلال.وقالت الحركة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه: "إن رسالة عملية زعترة البطولية واضحة لجيش الاحتلال وقادة العدو أن البندقية السمراء التي يحملها الأبطال من أبناء شعبنا جاهزة للدفاع عن القدس والأقصى".