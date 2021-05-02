الصحة بغزة: مقبلون على أيام صعبة في العشر الأواخر من رمضان وفترة العيد

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رام الله - دنيا الوطن

قال رامي العبادلة، مدير وحدة مكافحة العدوى في وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد: "نحن مقبلين على أيام صعبة في ظل الاكتظاظ الكبير من قبل المواطنين في العشر الأواخر من رمضان، وفترة العيد والزيارات الاجتماعية، وهو ما ينعكس على المنحنى بشكل سلبي".



وأوضح العبادلة، في تصريح لإذاعة (القدس) المحلية، أن المنحنى الوبائي بالقطاع انخفض ولكن ليس هو المطلوب، مشيراً إلى وجود أكثر من 215 حالة ما بين خطيرة وحرجة.



وأضاف، أن متوسط حالات الوفيات في القطاع ما بين 8 إلى 10 حالات يومياً، لافتاً إﻷى أن الإجراءات التي فرضت الفترة الماضية كان لها تأثير على المنحى وأدت لانخفاض أعداد المصابين.



وطالب، مدير وحدة مكافحة العدوى، المواطنين الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والابتعاد عن الازدحام أثناء فترة التسوق خلال الأيام المقبلة من شهر رمضان.



وختم بالقول: "الحالة تتطلب مسؤولية من قبل الجميع للعبور بسلام من الموجة الثانية، وحمايةً من موجات أخرى خاصة الطفرة الهندية التي قد تدخل في أي وقت لقطاع غزة".