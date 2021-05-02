ثلاثة إصابات في مواجهات مع جيش الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، مساء اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس.



وأفاد امين سر حركة فتح في البلدة منور بني شمسة، بأن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي في الأطراف خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية (وفا).



وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بيتا، وسط إطلاق كثيف للرصاص والغاز المسيل للدموع، كما داهمت عدة محال تجارية ومنازل واستولت على أجهزة تسجيل الكاميرات منها.