استشهاد مواطنة متأثرة باصابتها برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد، استشهاد المواطنة التي أصيبت برصاص الاحتلال الإسرائيلي، عند مفترق غوش عتصيون جنوب بيت لحم.



وأصيبت المواطنة رحاب محمد خلف الحروب من قرية وادي فوكين (60 عاما)، برصاص الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، عند مرورها قرب مفترق "عتصيون".