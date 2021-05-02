غزة: عائلة طفل يعاني من سيولة بالدم توجه مناشدة عاجلة للرئيس عباس لإنقاذه

وتقول العائلة: إن طفلها يعاني من سيولة في الدم، حيث كان أمس قوة دمه 8 ، واليوم هبط إلى 4، والسبب غير معروف حتى الآن.



وتضيف: بأن الطفل بحاجة ماسة وسريعة إلى تحويلة عاجلة، حيث حالته الصحية حرجة جدًّا، و"نأمل أن يلامس بكاؤه المرير إنسانيتكم، هو رعية من رعاياكم يا رعاكم الله."



من أمكنه المساعدة يمكنه الاتصال مشكورًا على هاتف أهل الطفل 0599059349



رام الله - دنيا الوطنوجهت عائلة الطفل عبد المعطي عبد الرحمن الحداد، من غزة، مناشدة إنسانية عاجلة إلى الرئيس محمود عباس، لإنقاذه.