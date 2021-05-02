غزة: عائلة طفل يعاني من سيولة بالدم توجه مناشدة عاجلة للرئيس عباس لإنقاذه
رام الله - دنيا الوطن
وجهت عائلة الطفل عبد المعطي عبد الرحمن الحداد، من غزة، مناشدة إنسانية عاجلة إلى الرئيس محمود عباس، لإنقاذه.
وتضيف: بأن الطفل بحاجة ماسة وسريعة إلى تحويلة عاجلة، حيث حالته الصحية حرجة جدًّا، و"نأمل أن يلامس بكاؤه المرير إنسانيتكم، هو رعية من رعاياكم يا رعاكم الله."
من أمكنه المساعدة يمكنه الاتصال مشكورًا على هاتف أهل الطفل 0599059349
وجهت عائلة الطفل عبد المعطي عبد الرحمن الحداد، من غزة، مناشدة إنسانية عاجلة إلى الرئيس محمود عباس، لإنقاذه.
وتقول العائلة: إن طفلها يعاني من سيولة في الدم، حيث كان أمس قوة دمه 8 ، واليوم هبط إلى 4، والسبب غير معروف حتى الآن.
وتضيف: بأن الطفل بحاجة ماسة وسريعة إلى تحويلة عاجلة، حيث حالته الصحية حرجة جدًّا، و"نأمل أن يلامس بكاؤه المرير إنسانيتكم، هو رعية من رعاياكم يا رعاكم الله."
من أمكنه المساعدة يمكنه الاتصال مشكورًا على هاتف أهل الطفل 0599059349
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