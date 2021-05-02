فيديو.. إصابتان بحالة خطيرة بعملية إطلاق نار عند حاجز زعترة جنوب نابلس





ووفق ما قالت "نجمة داود الحمراء"، فإن هناك ثلاث إصابات في عملية إطلاق النار، بينهم اثنان بحالة خطيرة، فيما انسحبت السيارة من المكان.





وأغلقت قوات الاحتلال المنطقة وشنت حملة تفتيش واسعة.





وقال متحدث عسكري إسرائيلي، إن قوات الجيش تقوم بملاحقة السيارة التي نفذ منها عملية إطلاق النار وتقيم الحواجز في المنطقة.





يتبع..













رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، بوجود ثلاث إصابات، جراء إطلاق نار من سيارة فلسطينية عابرة عند حاجز زعترة، جنوب نابلس.