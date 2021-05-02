"التحرير الفلسطينية": تهجير الاحتلال لأهالي حي الشيخ جراح بالقدس تجاوز لكل الخطوط الحمراء

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رام الله - دنيا الوطن

قال القيادي البارز في جبهة التحرير الفلسطينية محمد التاج عبر تصريح صحفي اليوم الأحد أن الاحتلال يتجاوز كل الخطوط الحمراء عبر تهجير المقدسيين في حي الشيخ جراح بقوة السلاح، وكأنه لا يستفيد من الدروس والعبر التي تلقاها من شعبنا على مدار سنوات الصراع الطويل متناسيا بأن القدس هي بوابة الصراع وعنوان الانتصارات .



وقال التاج في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن جريمة التهجير والتطهير العرقي في حي الشيخ جراح هي استكمال لجرائم الاحتلال اليومية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل في القدس والاغوار وباقي مناطق الضفة الفلسطينية.



واعتبر التاج أن الاحتلال أولا من يتحمل مسؤولية ردود الأفعال ونتائج سياساته العدوانية على شعبنا والتنكر لحقوقه العادلة والمشروعة ومن ثم العالم اجمع بكافة منظماته الدولية، مجلس الأمن والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان لعدم قدرتهم على إنفاذ القانون الدولي ولجم الاحتلال الذي يتمادى في عدوانه على شعبنا ويمعن في سياسة القتل والاعتقال والتهجير اليومي ومصادرة الأراضي وهدم البيوت واقتلاع الأشجار والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالإضافة إلى الحصار المستمر والمتواصل على أبناء شعبنا في القطاع.