موريشيوس تعلن عن تخفيف القيود اعتباراً من 1 مايو 2021

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت موريشيوس عن تخفيف الحبس اعتبارًا من 1 مايو 2021. لن تكون هناك حاجة إلى تصاريح الوصول للعمل، وسيتم السماح بعدد من الأنشطة العامة بما في ذلك التمارين البدنية في الهواء الطلق واستخدام وسائل النقل العام. كما سيتم السماح لصالات التجميل والممارسات الطبية الخاصة وطب الأسنان والممارسات البيطرية وأخصائيي البصريات باستئناف أنشطتهم.



يتم فرض قيود على الأماكن التي يمكن أن تشمل التجمعات العامة الكبيرة بما في ذلك الصالات الرياضية ودور السينما والمراكز المجتمعية والكازينوهات والحانات والمراقص والمدارس والمطاعم ودور العبادة وأمور أخرى.



كانت موريشيوس في حالة حجر منذ 09 مارس 2021، بعد حالات انتقال كوفيد التي تم اكتشافها، وقد لاحظت سلطات موريشيوس تحسنا في الظروف منذ ذلك الحين.



في بيان للأمة، حث رئيس الوزراء برافيند كومار جوغنوث السكان على البقاء يقظين ومراعاة جميع الاحتياطات لمنع انتشار الفيروس بشكل أكبر.



ستستأنف صناعة السياحة الاستعدادات لإعادة فتح الحدود المخطط لها في منتصف عام 2021.