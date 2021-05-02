الخارجية الأمريكية: التقارير عن اتفاق تبادل سجناء مع إيران "غير صحيحة"

نفى المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، التقارير التي أفادت بالتوصل لاتفاق تبادل سجناء مع إيران، واصفاً إياها بأنها "غير صحيحة".



وكان التلفزيون الإيراني، نقل عن مصدر مطلع، اليوم الأحد، بأنه تم الاتفاق على صفقة تبادل بين طهران وواشنطن.



ووفق وسائل إعلام إيرانية، فإن صفقة تبادل السجناء تشمل الإفراج عن 7 مليارات دولار، من الأموال الإيرانية المجمدة، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).



وأضافت: بأن "لندن ستدفع 400 مليون جنيه إسترليني مقابل الإفراج عن السجينة البريطانية".



وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قال اليوم الأحد إننا "نقترب من رفع العقوبات ومتفائلون بمحادثات فيينا وعودة النمو والتنمية الاقتصادية".



وتابع في تصريحات له "ربما نشهد انفراجة مهمة في الأسابيع المقبلة بشأن العقوبات على بلادنا".



وأضاف: بأن أطرافاً داخلية وأخرى خارجية، "مستفيدة من استمرار العقوبات تسعى لعرقلة مسار فيينا".







رام الله - دنيا الوطن