عاجل

  • الخارجية البريطانية لا تؤكد وجود صفقة مع إيران للإفراج عن البريطانية الإيرانية راتكليف

  • المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: التقارير عن اتفاق تبادل سجناء مع إيران غير صحيحة

شؤون فلسطينية

"الإعلام" تطلق نداءً عاجلا لحماية الصحفيين الفلسطينيين عشية حلول اليوم العالمي لحرية الصحافة

"الإعلام" تطلق نداءً عاجلا لحماية الصحفيين الفلسطينيين عشية حلول اليوم العالمي لحرية الصحافة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة الاعلام نداءً عاجلاً - عشية حلول اليوم العالمي لحرية الصحافة - دعت فيه كافة المؤسسات والهيئات الدولية ذات الصِّلة من الى تحرك فاعل ومستعجل يضمن حماية الصحفيين الفلسطينيين في ظل الاعتداءات التي يتعرضون لها على أيدي قوات الاحتلال، وفي هذا الإطار أيضاً أصدرت الوزارة تقرير
الانتهاكات الاحتلالية، إذ رصدت (140) انتهاكاً ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين، وذلك خلال الفترة ما بين 1 كانون ثاني/ يناير لغاية آخر نيسان/ إبريل 2021، وذلك بالتزامن مع حلول اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف يوم غد الاثنين الثالث من أيار ، وتنوعت هذه
الانتهاكات ما بين الضرب والمنع من التغطية والإصابات المختلفة بالرصاص الحي والمطاط والاعتقال وما يرافقها من انتهاكات بحق الصحفيين الأسرى داخل سجون الاحتلال.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي (60) صحفيا، و (6) صحفيات و أكثر من (20) طاقما صحفيا، و(25) صفحة إعلامية.

ومن حيث التوزيع الزمني لهذه الانتهاكات سجل شهر كانون ثاني (39) انتهاكا، يليه شباط (37) انتهاكا، ثم آذار (31) انتهاكا، ونهاية نيسان (32) انتهاكا، وكانت آخر الاعتداءات التي سجلها هذا التقرير على الصحفيين المقدسيين بقنابل الصوت والغاز ورش المياه العادمة والاعتقال، لمنعهم من تغطية إخلاء محيط باب العامود في مدينة القدس ووضع السواتر الحديدية على بواباته، وما رافقه من انتهاكات احتلالية بحق المقدسيين من إبعادهم عن المسجد الأقصى وضربهم واعتقالهم، لتطال اعتقال نشطاء مقدسيين بعد التقاطهم صورا تعزز الصمود المقدسي وتبين فرحة المقدسيين بالمسجد الأقصى المبارك.

وخلال شهر نيسان اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي علاء الريماوي بتاريخ 21/4/2021 بعد أن اقتحمت منزله في مدينة رام الله، وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن الصحفي الريماوي أعلن إضرابه عن الطعام لحظة اعتقاله، كما أصدرت سلطات الاحتلال أمرا بالاعتقال الإداري بحقه لمدة 3 أشهر.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي محمد علي عتيق من بلدة برقين قضاء جنين اثناء عودته من الصلاة في المسجد الأقصى بتاريخ 24/4/2021، كما اعتقلت الصحفي قتيبة قاسم.

أخبار ذات صلة

&#34;التحرير الفلسطينية&#34;: تهجير الاحتلال لأهالي حي الشيخ جراح بالقدس تجاوز لكل الخطوط الحمراء

"التحرير الفلسطينية": تهجير الاحتلال لأهالي حي الشيخ جراح بالقدس تجاوز لكل الخطوط الحمراء

كتائب القسام تعلن وفاة أحد عناصرها إثر مرض عضال

كتائب القسام تعلن وفاة أحد عناصرها إثر مرض عضال

الهند: قفزة قياسية بعدد الوفيات جراء فيروس (كورونا)

الهند: قفزة قياسية بعدد الوفيات جراء فيروس (كورونا)

القدس: مخابرات الاحتلال تعتقل 4 شبان من جبل المكبر قرب باب العامود

القدس: مخابرات الاحتلال تعتقل 4 شبان من جبل المكبر قرب باب العامود

&#34;النضال الشعبي&#34; تدعو لتوفير الحماية للصحفيين وضمان عدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب

"النضال الشعبي" تدعو لتوفير الحماية للصحفيين وضمان عدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب

اشتية يطالب أوروبا باستمرار مساعيها للضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في القدس

اشتية يطالب أوروبا باستمرار مساعيها للضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في القدس

قيادي بـ (حماس): تأجيل الانتخابات استهتار بمشاعر شعبنا وضرب للاتفاقيات

قيادي بـ (حماس): تأجيل الانتخابات استهتار بمشاعر شعبنا وضرب للاتفاقيات

&#34;الأورومتوسطي&#34;: إسرائيل تهدم 58 منشأة فلسطينية وتبني 5000 وحدة استيطانية بالقدس منذ بداية العام

"الأورومتوسطي": إسرائيل تهدم 58 منشأة فلسطينية وتبني 5000 وحدة استيطانية بالقدس منذ بداية العام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;التحرير الفلسطينية&#34;: تهجير الاحتلال لأهالي حي الشيخ جراح بالقدس تجاوز لكل الخطوط الحمراء

"التحرير الفلسطينية": تهجير الاحتلال لأهالي حي الشيخ جراح بالقدس تجاوز لكل الخطوط الحمراء

كتائب القسام تعلن وفاة أحد عناصرها إثر مرض عضال

كتائب القسام تعلن وفاة أحد عناصرها إثر مرض عضال

&#34;الإعلام&#34; تطلق نداءً عاجلا لحماية الصحفيين الفلسطينيين عشية حلول اليوم العالمي لحرية الصحافة

"الإعلام" تطلق نداءً عاجلا لحماية الصحفيين الفلسطينيين عشية حلول اليوم العالمي لحرية الصحافة

القدس: مخابرات الاحتلال تعتقل 4 شبان من جبل المكبر قرب باب العامود

القدس: مخابرات الاحتلال تعتقل 4 شبان من جبل المكبر قرب باب العامود

&#34;النضال الشعبي&#34; تدعو لتوفير الحماية للصحفيين وضمان عدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب

"النضال الشعبي" تدعو لتوفير الحماية للصحفيين وضمان عدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب

&#34;الأورومتوسطي&#34;: إسرائيل تهدم 58 منشأة فلسطينية وتبني 5000 وحدة استيطانية بالقدس منذ بداية العام

"الأورومتوسطي": إسرائيل تهدم 58 منشأة فلسطينية وتبني 5000 وحدة استيطانية بالقدس منذ بداية العام

قائمة &#34;الوفاء والبناء&#34; تطلق مبادرة لفرض إرادة المقدسيين على الاحتلال

قائمة "الوفاء والبناء" تطلق مبادرة لفرض إرادة المقدسيين على الاحتلال

&#34;الشعبيّة&#34;: ما يجري في حي الشيخ جرّاح تصعيد في حرب التهويد للقدس

"الشعبيّة": ما يجري في حي الشيخ جرّاح تصعيد في حرب التهويد للقدس

منوعات

بسبب هذا التصريح.. نيللي كريم تنهار من البكاء وتطلب حذف هذا المقطع

بسبب هذا التصريح.. نيللي كريم تنهار من البكاء وتطلب حذف هذا المقطع

منذ إيقاف مسلسل &#34;الملك&#34;.. شاهد أول ظهور لعمرو يوسف و ماذا فعل

منذ إيقاف مسلسل "الملك".. شاهد أول ظهور لعمرو يوسف و ماذا فعل

شاهد: كيف احتفل محمد رمضان بانتهاء تصوير &#34;موسى&#34;

شاهد: كيف احتفل محمد رمضان بانتهاء تصوير "موسى"

شاهد كيف أشعل تامر حسني مواقع التواصل الاجتماعي بموديل محجبة

شاهد كيف أشعل تامر حسني مواقع التواصل الاجتماعي بموديل محجبة

شاهد: رد فعل ملك قورة بعد وقوعها في مقلب &#34;رامز عقله طار&#34;

شاهد: رد فعل ملك قورة بعد وقوعها في مقلب "رامز عقله طار"

بسبب هذا المشهد.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عن &#34;الهيبة 5&#34; ويبكي بحرقة

بسبب هذا المشهد.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عن "الهيبة 5" ويبكي بحرقة

شاهد كيف احتفلت صبا مبارك بنجاح عملية حورية فرغلي

شاهد كيف احتفلت صبا مبارك بنجاح عملية حورية فرغلي

ابنة هادي الجيار عن وفاته في &#34;الاختيار 2&#34;: نفس المشهد بيتكرر بتفاصيله

ابنة هادي الجيار عن وفاته في "الاختيار 2": نفس المشهد بيتكرر بتفاصيله

الانتاج الفني بحماس يُهاجم &#34;محمد رمضان&#34; بسبب مشاهد غزة في مسلسل موسى

الانتاج الفني بحماس يُهاجم "محمد رمضان" بسبب مشاهد غزة في مسلسل موسى

شاهد: كيف أنقذت ياسمين عبد العزيز زوجها من موت محقق

شاهد: كيف أنقذت ياسمين عبد العزيز زوجها من موت محقق

عربي

السعودية: قدمنا 9.5 مليون لقاح مضاد لفيروس (كورونا) للمواطنين

السعودية: قدمنا 9.5 مليون لقاح مضاد لفيروس (كورونا) للمواطنين

شاهد: لحظة هروب سجناء متهمين بقضايا إرهاب

شاهد: لحظة هروب سجناء متهمين بقضايا إرهاب

إصابة المناضلة الجزائرية &#34;جميلة بوحيرد&#34; بفيروس (كورونا)

إصابة المناضلة الجزائرية "جميلة بوحيرد" بفيروس (كورونا)

الحشد الشعبي يقصف مواقع لـ&#34;تنظيم الدولة&#34; شمالي العراق

الحشد الشعبي يقصف مواقع لـ"تنظيم الدولة" شمالي العراق