"الإعلام" تطلق نداءً عاجلا لحماية الصحفيين الفلسطينيين عشية حلول اليوم العالمي لحرية الصحافة

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت وزارة الاعلام نداءً عاجلاً - عشية حلول اليوم العالمي لحرية الصحافة - دعت فيه كافة المؤسسات والهيئات الدولية ذات الصِّلة من الى تحرك فاعل ومستعجل يضمن حماية الصحفيين الفلسطينيين في ظل الاعتداءات التي يتعرضون لها على أيدي قوات الاحتلال، وفي هذا الإطار أيضاً أصدرت الوزارة تقرير

الانتهاكات الاحتلالية، إذ رصدت (140) انتهاكاً ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين، وذلك خلال الفترة ما بين 1 كانون ثاني/ يناير لغاية آخر نيسان/ إبريل 2021، وذلك بالتزامن مع حلول اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف يوم غد الاثنين الثالث من أيار ، وتنوعت هذه

الانتهاكات ما بين الضرب والمنع من التغطية والإصابات المختلفة بالرصاص الحي والمطاط والاعتقال وما يرافقها من انتهاكات بحق الصحفيين الأسرى داخل سجون الاحتلال.



واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي (60) صحفيا، و (6) صحفيات و أكثر من (20) طاقما صحفيا، و(25) صفحة إعلامية.



ومن حيث التوزيع الزمني لهذه الانتهاكات سجل شهر كانون ثاني (39) انتهاكا، يليه شباط (37) انتهاكا، ثم آذار (31) انتهاكا، ونهاية نيسان (32) انتهاكا، وكانت آخر الاعتداءات التي سجلها هذا التقرير على الصحفيين المقدسيين بقنابل الصوت والغاز ورش المياه العادمة والاعتقال، لمنعهم من تغطية إخلاء محيط باب العامود في مدينة القدس ووضع السواتر الحديدية على بواباته، وما رافقه من انتهاكات احتلالية بحق المقدسيين من إبعادهم عن المسجد الأقصى وضربهم واعتقالهم، لتطال اعتقال نشطاء مقدسيين بعد التقاطهم صورا تعزز الصمود المقدسي وتبين فرحة المقدسيين بالمسجد الأقصى المبارك.



وخلال شهر نيسان اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي علاء الريماوي بتاريخ 21/4/2021 بعد أن اقتحمت منزله في مدينة رام الله، وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن الصحفي الريماوي أعلن إضرابه عن الطعام لحظة اعتقاله، كما أصدرت سلطات الاحتلال أمرا بالاعتقال الإداري بحقه لمدة 3 أشهر.



واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي محمد علي عتيق من بلدة برقين قضاء جنين اثناء عودته من الصلاة في المسجد الأقصى بتاريخ 24/4/2021، كما اعتقلت الصحفي قتيبة قاسم.