الرئيس الإيراني: نقترب من رفع العقوبات ومتفائلون بمحادثات فيينا
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إننا "نقترب من رفع العقوبات ومتفائلون بمحادثات فيينا وعودة النمو والتنمية الاقتصادية".
وتابع في تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة): "ربما نشهد انفراجة مهمة في الأسابيع المقبلة بشأن العقوبات على بلادنا".
وأضاف: بأن أطرافاً داخلية وأخرى خارجية، "مستفيدة من استمرار العقوبات تسعى لعرقلة مسار فيينا".
يأتي ذلك بالرغم من تصريح لمستشار الأمن القومي الأمريكي قال فيها: إننا "لم نتوصل إلى اتفاق في فيينا وهناك مسافة يجب قطعها لتجاوز العقبات".
وأضاف: بأن "دبلوماسيينا سيواصلون العمل خلال الأسابيع المقبلة للعودة المتبادلة للاتفاق".
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إننا "نقترب من رفع العقوبات ومتفائلون بمحادثات فيينا وعودة النمو والتنمية الاقتصادية".
وتابع في تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة): "ربما نشهد انفراجة مهمة في الأسابيع المقبلة بشأن العقوبات على بلادنا".
وأضاف: بأن أطرافاً داخلية وأخرى خارجية، "مستفيدة من استمرار العقوبات تسعى لعرقلة مسار فيينا".
يأتي ذلك بالرغم من تصريح لمستشار الأمن القومي الأمريكي قال فيها: إننا "لم نتوصل إلى اتفاق في فيينا وهناك مسافة يجب قطعها لتجاوز العقبات".
وأضاف: بأن "دبلوماسيينا سيواصلون العمل خلال الأسابيع المقبلة للعودة المتبادلة للاتفاق".
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