الرئيس الإيراني: نقترب من رفع العقوبات ومتفائلون بمحادثات فيينا

الرئيس الإيراني حسن روحاني

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إننا "نقترب من رفع العقوبات ومتفائلون بمحادثات فيينا وعودة النمو والتنمية الاقتصادية".



وتابع في تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة): "ربما نشهد انفراجة مهمة في الأسابيع المقبلة بشأن العقوبات على بلادنا".



وأضاف: بأن أطرافاً داخلية وأخرى خارجية، "مستفيدة من استمرار العقوبات تسعى لعرقلة مسار فيينا".



يأتي ذلك بالرغم من تصريح لمستشار الأمن القومي الأمريكي قال فيها: إننا "لم نتوصل إلى اتفاق في فيينا وهناك مسافة يجب قطعها لتجاوز العقبات".



وأضاف: بأن "دبلوماسيينا سيواصلون العمل خلال الأسابيع المقبلة للعودة المتبادلة للاتفاق".