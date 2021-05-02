الهند: قفزة قياسية بعدد الوفيات جراء فيروس (كورونا)





وأعلنت السلطات عن 392488 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 19.56 مليون، وتسبب الفيروس حتى الآن في 215542 وفاة.



وأصبحت المستشفيات شبه عاجزة عن استقبال مصابين جدد بعد تجاوزها طاقتها الاستيعابية، حيث سجلت الهند أكثر من 300 ألف إصابة يومية على مدى أكثر من عشرة أيام متتالية. واضطرت أسر كثيرة للسعي بنفسها للحصول على الأدوية والأكسجين، وفق ما نقل موقع (فرانس برس).



يأتي ذلك في وقت فرضت فيه ولاية أخرى العزل العام فيما تعجز منظومة الرعاية الصحية المثقلة بالأعباء عن استيعاب عدد الإصابات الهائل.



وفرض في ولاية أوديشا بشرق البلاد، العزل العام لمدة أسبوعين لتنضم بذلك إلى ولايات دلهي ومهاراشترا وكارناتاكا والبنغال الغربية.





وفرضت ولايات أخرى حظر التجول الليلي أو العزل العام خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما فرضت قرابة عشر ولايات وأقاليم اتحادية هندية شكلا من أشكال القيود لكن الحكومة الاتحادية لا تزال عازفة عن فرض العزل العام على مستوى البلاد.



وكان رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قد قال الشهر الماضي إنه ينبغي بذل كل الجهود لتفادي فرض العزل العام على مستوى البلاد.



رام الله - دنيا الوطنرغم تراجع ضئيل في أعداد الإصابات، سجلت الهند اليوم الأحد نسبة وفيات جديدة قياسية بلغت 3689 وفاة بفيروس (كورونا).