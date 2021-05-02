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دولي

(كورونا) بالعالم: نحو 770 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية

(كورونا) بالعالم: نحو 770 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 209 آلاف وفاة.

وبلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 152 مليونا وما يقارب من 910 آلاف إصابة، تعافى منهم 130 مليونا ونحو 865 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس 769 ألف و530 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 12,909 حالات وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند التي تعاني بشدة من سرعة انتشار الفيروس بين المواطنين وسجلت رقم وفيات قياسي بلغ (3,688 وفاة)، يليها البرازيل (2,278 وفاة)، وأميركا (664 وفاة)، وكولومبيا (495 وفاة)، والمكسيك (460 وفاة).

وأشارت البيانات إلى أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (392,562 إصابة)، والبرازيل (60,013 إصابة)، وأميركا (42,040 إصابة)، وتركيا (28,817 إصابة)، وفرنسا (25,670 إصابة).

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى اليوم الأحد الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (590,707 وفيات)، والبرازيل (406,565 وفاة)، والمكسيك (217,168 وفاة)، والهند (215,542 وفاة)، وبريطانيا (127,524 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (33,146,015 إصابة)، والهند (19,557,457 إصابة)، والبرازيل (14,725,975 إصابة)، وفرنسا (5,642,359 إصابة)، وتركيا (4,849,408 إصابات).

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