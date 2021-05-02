القدس: مخابرات الاحتلال تعتقل 4 شبان من جبل المكبر قرب باب العامود

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت مخابرات الاحتلال، اليوم الاحد، أربعة شبان من حي بشير بجبل المكبر، لدى تواجدهم قرب باب العامود بالقدس.



وأفادت مصادر محلية، بأن مخابرات الاحتلال اعتقلت محمد نبيل بشير، ومحمد إبراهيم بشير، وفادي نضال بشير، ومحيي بشير في منطقة باب العامود، بحجة ضرب مستوطن.