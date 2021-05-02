شؤون فلسطينية

قيادي بـ (حماس): تأجيل الانتخابات استهتار بمشاعر شعبنا وضرب للاتفاقيات

قيادي بـ (حماس): تأجيل الانتخابات استهتار بمشاعر شعبنا وضرب للاتفاقيات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس، مصطفى أبو عرة، على أن تأجيل الانتخابات هو "استهتار بمشاعر الشعب الفلسطيني كاملا، وضرب لكل الاتفاقيات واللقاءات ومواثيق الشرف في طريق المصالحة وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني".

وجاء ذلك خلال كلمة له في زيارة لمنزل المرشح عن قائمة "القدس موعدنا" في طوباس القيادي الأسير فازع صوافطة، جدد خلالها رفض حركة حماس لتأجيل الانتخابات الفلسطينية.

ولفت أبو عرة إلى أن "ما يحدث تحكم في القرار الفلسطيني بشكل فردي"، مؤكدا أن "هذه السياسة تضرب بعرض الحائط كل الاتفاقات واللقاءات، وتهدم كل الآمال التي بناها الشعب الفلسطيني على إمكانية حدوث الانتخابات والخروج من مأزق الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية الشاملة".

وقال أبو عرة: "التأجيل لم يكن سوى من أجل مصالح فئوية وحزبية خالصة، ولا تخدم حتى حركة فتح، وإن كانت فتح تتوقع خسارة أصوات و مقاعد في الانتخابات، فإن خسارتها أكبر في تأجيل الانتخابات".

وأضاف: "الخسارة ليست خسارة صوت أو مقعد في البرلمان، لكنها خسارة السمعة والشرف أهم من كل شيء".

ولفت القيادي في حماس إلى أن السلطة تحججت بالقدس في تأجيل الانتخابات، بينما القدس تنتصر وتثبت يوما بعد يوم جدارتها في الوقوف في وجه العدو في معركة باب الرحمة والكاميرات والبوابات وباب العامود.

وتابع: "في كل المعارك التي خاضها الشعب الفلسطيني في القدس، انتصر فيها شباب القدس على المحتل، وهذه رسالة وصفعة في وجه من يتمسح بالقدس من بعيد ولا يعمل لها، فالقدس تعلن نصرها في كل يوم، فيما يعلن البعض انهزامه وخسارته بانسحابه من المعركة".

وشدد أبو عرة على أن "الانسحاب من المعركة بحجة القدس هو ضرب للقدس، التي يتغنون بها، فمن يريد القدس طريق القدس معروف، وهو مقاومة المحتل ومواجهته وفتح المواجهة في كل مكان".

وقال: "أما أن ننتظر نتنياهو حتى يوافق لنا على إجراء الانتخابات في القدس، بئست الانتخابات وبئست الدولة التي تستجدي حقها من عدوها".

ووجه أبو عرة التحية لشباب القدس الثابتين في مواجهة الاحتلال وجيشه الجرار، بأجسادهم العارية، ويعلمون القادة والجند والشعب كله أن الانتصار في المواجهة.

وأردف: "لقد اشتغل الاحتلال ليل نهار عبر عشرات السنين لتذويب شباب القدس وكسره وتدجينه وأغرقوه بكل الموبقات، إلا أنه عند المعركة الفاصلة نهض شباب القدس مدافعين عن قدسهم ومقدساتهم".

أخبار ذات صلة

القدس: مخابرات الاحتلال تعتقل 4 شبان من جبل المكبر قرب باب العامود

القدس: مخابرات الاحتلال تعتقل 4 شبان من جبل المكبر قرب باب العامود

&#34;النضال الشعبي&#34; تدعو لتوفير الحماية للصحفيين وضمان عدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب

"النضال الشعبي" تدعو لتوفير الحماية للصحفيين وضمان عدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب

اشتية يطالب أوروبا باستمرار مساعيها للضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في القدس

اشتية يطالب أوروبا باستمرار مساعيها للضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في القدس

&#34;الأورومتوسطي&#34;: إسرائيل تهدم 58 منشأة فلسطينية وتبني 5000 وحدة استيطانية بالقدس منذ بداية العام

"الأورومتوسطي": إسرائيل تهدم 58 منشأة فلسطينية وتبني 5000 وحدة استيطانية بالقدس منذ بداية العام

قائمة &#34;الوفاء والبناء&#34; تطلق مبادرة لفرض إرادة المقدسيين على الاحتلال

قائمة "الوفاء والبناء" تطلق مبادرة لفرض إرادة المقدسيين على الاحتلال

&#34;الشعبيّة&#34;: ما يجري في حي الشيخ جرّاح تصعيد في حرب التهويد للقدس

"الشعبيّة": ما يجري في حي الشيخ جرّاح تصعيد في حرب التهويد للقدس

الوحدة العمالية وقائمة التغيير الديمقراطي تنظمان مسيرة حاشدة على شرف الأول من أيار

الوحدة العمالية وقائمة التغيير الديمقراطي تنظمان مسيرة حاشدة على شرف الأول من أيار

اللجنة الرئاسية تُعلن عن مواعيد إغلاق معبر (كرم أبو سالم) لشهر مايو

اللجنة الرئاسية تُعلن عن مواعيد إغلاق معبر (كرم أبو سالم) لشهر مايو

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القدس: مخابرات الاحتلال تعتقل 4 شبان من جبل المكبر قرب باب العامود

القدس: مخابرات الاحتلال تعتقل 4 شبان من جبل المكبر قرب باب العامود

&#34;النضال الشعبي&#34; تدعو لتوفير الحماية للصحفيين وضمان عدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب

"النضال الشعبي" تدعو لتوفير الحماية للصحفيين وضمان عدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب

&#34;الأورومتوسطي&#34;: إسرائيل تهدم 58 منشأة فلسطينية وتبني 5000 وحدة استيطانية بالقدس منذ بداية العام

"الأورومتوسطي": إسرائيل تهدم 58 منشأة فلسطينية وتبني 5000 وحدة استيطانية بالقدس منذ بداية العام

قائمة &#34;الوفاء والبناء&#34; تطلق مبادرة لفرض إرادة المقدسيين على الاحتلال

قائمة "الوفاء والبناء" تطلق مبادرة لفرض إرادة المقدسيين على الاحتلال

&#34;الشعبيّة&#34;: ما يجري في حي الشيخ جرّاح تصعيد في حرب التهويد للقدس

"الشعبيّة": ما يجري في حي الشيخ جرّاح تصعيد في حرب التهويد للقدس

الوحدة العمالية وقائمة التغيير الديمقراطي تنظمان مسيرة حاشدة على شرف الأول من أيار

الوحدة العمالية وقائمة التغيير الديمقراطي تنظمان مسيرة حاشدة على شرف الأول من أيار

شاهد: محميات فلسطين يرصد وصول الجراد الصحراوي إلى برية القدس

شاهد: محميات فلسطين يرصد وصول الجراد الصحراوي إلى برية القدس

&#34;المقاومة الشعبية&#34;: نعبر عن وقوفنا ودعمنا الكامل لصمود وثبات لأهالي الشيخ جراح

"المقاومة الشعبية": نعبر عن وقوفنا ودعمنا الكامل لصمود وثبات لأهالي الشيخ جراح

منوعات

بسبب هذا التصريح.. نيللي كريم تنهار من البكاء وتطلب حذف هذا المقطع

بسبب هذا التصريح.. نيللي كريم تنهار من البكاء وتطلب حذف هذا المقطع

منذ إيقاف مسلسل &#34;الملك&#34;.. شاهد أول ظهور لعمرو يوسف و ماذا فعل

منذ إيقاف مسلسل "الملك".. شاهد أول ظهور لعمرو يوسف و ماذا فعل

شاهد: كيف احتفل محمد رمضان بانتهاء تصوير &#34;موسى&#34;

شاهد: كيف احتفل محمد رمضان بانتهاء تصوير "موسى"

شاهد كيف أشعل تامر حسني مواقع التواصل الاجتماعي بموديل محجبة

شاهد كيف أشعل تامر حسني مواقع التواصل الاجتماعي بموديل محجبة

شاهد: رد فعل ملك قورة بعد وقوعها في مقلب &#34;رامز عقله طار&#34;

شاهد: رد فعل ملك قورة بعد وقوعها في مقلب "رامز عقله طار"

بسبب هذا المشهد.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عن &#34;الهيبة 5&#34; ويبكي بحرقة

بسبب هذا المشهد.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عن "الهيبة 5" ويبكي بحرقة

شاهد كيف احتفلت صبا مبارك بنجاح عملية حورية فرغلي

شاهد كيف احتفلت صبا مبارك بنجاح عملية حورية فرغلي

ابنة هادي الجيار عن وفاته في &#34;الاختيار 2&#34;: نفس المشهد بيتكرر بتفاصيله

ابنة هادي الجيار عن وفاته في "الاختيار 2": نفس المشهد بيتكرر بتفاصيله

الانتاج الفني بحماس يُهاجم &#34;محمد رمضان&#34; بسبب مشاهد غزة في مسلسل موسى

الانتاج الفني بحماس يُهاجم "محمد رمضان" بسبب مشاهد غزة في مسلسل موسى

شاهد: كيف أنقذت ياسمين عبد العزيز زوجها من موت محقق

شاهد: كيف أنقذت ياسمين عبد العزيز زوجها من موت محقق

عربي

السعودية: قدمنا 9.5 مليون لقاح مضاد لفيروس (كورونا) للمواطنين

السعودية: قدمنا 9.5 مليون لقاح مضاد لفيروس (كورونا) للمواطنين

شاهد: لحظة هروب سجناء متهمين بقضايا إرهاب

شاهد: لحظة هروب سجناء متهمين بقضايا إرهاب

إصابة المناضلة الجزائرية &#34;جميلة بوحيرد&#34; بفيروس (كورونا)

إصابة المناضلة الجزائرية "جميلة بوحيرد" بفيروس (كورونا)

الحشد الشعبي يقصف مواقع لـ&#34;تنظيم الدولة&#34; شمالي العراق

الحشد الشعبي يقصف مواقع لـ"تنظيم الدولة" شمالي العراق