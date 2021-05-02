شؤون فلسطينية

"الأورومتوسطي": إسرائيل تهدم 58 منشأة فلسطينية وتبني 5000 وحدة استيطانية بالقدس منذ بداية العام

"الأورومتوسطي": إسرائيل تهدم 58 منشأة فلسطينية وتبني 5000 وحدة استيطانية بالقدس منذ بداية العام
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ إسرائيل هدمت 31 منزلًا و27 منشأة فلسطينية منذ بداية العام الحالي، في حين صدّقت على بناء 4982 وحدة استيطانية جديدة خلال نفس المدة.
 
وأظهرت معطيات وثقها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تسارع وتيرة سياسة الهدم الإسرائيلية لمنازل ومنشآت فلسطينية، وإخلاء أحياء فلسطينية مقابل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية خلال الأشهر الأربعة الماضية، في تكريس لسياسة التمييز العنصري، الرامية لإلغاء الوجود العربي الفلسطيني في المدينة.
 
وقال المرصد الأورومتوسطي ومقرّه جنيف في بيان صحفي الأحد: إنّ فريقه وثق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري (86) انتهاكًا متعلقا بالهدم والتدمير، وتكريس الوجود الاستيطاني، نفذتها القوات الإسرائيلية في القدس الشرقية، أوسعها كان خلال شهر مارس بواقع 31 انتهاكاً.
 
وأشار "الأورومتوسطي"، إلى أن القوات الإسرائيلية هدمت خلال هذه الأشهر 31 منزلاً –نصفها خلال مارس-  منها 16 هدمت ذاتياً بأيدي أصحابها لتجنب دفع غرامات وتكاليف هدم باهظة.
 
ووفق المعطيات التي بنيت على رصد ميداني للانتهاكات؛ استولت السلطات الإسرائيلية على ثلاثة منازل وأصدرت ستة قرارات إخلاء لمنازل أخرى، فيما صدر قرار إخلاء بحق حي كامل وهو حي وادي الربابة في القدس.
 
وتسببت عمليات الهدم وقرارات الإخلاء القسري، في عمليات إجلاء وتهجير قسري لعشرات العائلات الفلسطينية وضمن أفرادها نساء وأطفال، لوحقوا حتى داخل الخيام التي أقاموها للإيواء المؤقت قرب منازلهم المدمرة.
 
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنه خلال إعداد هذه البيان فإنّ 28 عائلة فلسطينية تضم نحو 500 نسمة من حي الشيخ جراح في القدس مهددة بالتهجير القسري، في ضوء صدور قرارات من المحاكم الإسرائيلية تشرعن الاستيلاء على منازلهم، وهو ما يندر بواحدة من أوسع عمليات التهجير الجماعي في الآونة الأخيرة.

وأجلّت المحكمة الإسرائيلية اليوم الأحد قضية إخلاء العائلات من حي الشيخ جراح إلى يوم الخميس المقبل 6 مايو/أيّار الجاري للتوصل إلى "اتفاق مع المستوطنين الإسرائيليين"، وهو ما يعني ضمنيًا طرد السكان الفلسطينيين من بيوتهم وتسليمها إلى المستوطنين الإسرائيليين.

وحسب المرصد، صعّدت السلطات الإسرائيلية من سياسة الاستيلاء على المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية لصالح جمعيات استيطانية، إذ استولت على 8 بنايات سكنية وأخطرت بالاستيلاء على 13 بناية أخرى خلال عام 2020.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإنّ دعاوى إخلاء مرفوعة حتى أغسطس 2019 ضد 199 أسرة فلسطينية في القدس الشرقية، غالبيتها من منظمات استيطانية، مما يعرّض 877 شخصًا، من بينهم 391 طفلًا، لخطر التهجير.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ عمليات الإخلاء القسري إلى جانب التدمير الممنهج للمنازل السكنية يخلف آثارًا مادية واجتماعية واقتصادية ونفسية فادحة على الأُسر المتضررة، وهي جرائم قد ترقى إلى التطهير العرقي.
 
وفي السياق، وثق الأورومتوسطي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي تدمير 27 منشأة تجارية، فضلاً عن تجريف ممتلكات أخرى مثل آبار مياه وأسوار، إلى جانب توزيع 40 إخطارات على الأقل بالهدم داخل أحياء القدس الشرقية.
 
كما رصد استيلاء القوات الإسرائيلية على أراضٍ فلسطينية وتجريفها لمصلحة تنفيذ شوارع تخدم المستوطنين.
 
وفي مؤشر ينطوي على حجم التمييز العنصري الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية؛ فإنه مقابل هذا التدمير الواسع للمنازل والممتلكات الفلسطينية، صدقت الحكومة الإسرائيلية وشرعت في بناء 4982 وحدة استيطانية خلال هذه المدة.
 
ولفت الأورومتوسطي إلى أنه في الوقت الذي تضع فيه السلطات الإسرائيلية قيودًا وعراقيل تحول دون حصول الفلسطينيين على تراخيص بناء؛ فإنها تستخدم عدم الترخيص ذريعة لتنفيذ عمليات الهدم المتصاعدة، وهي واحدة من ذرائع عديدة للهدم، مقابل ذلك تعطي تسهيلات وتوفر موازنات كبيرة لإقامة مئات الوحدات الاستيطانية.
 
وقال المسؤول القانوني في الأورومتوسطي "طارق اللواء" إن القرارات والخطط الإسرائيلية المتعلقة بالإخلاء والهدم وتهجير الفلسطينيين، وإقامة مبانٍ ومعالم يهودية، تعكس نظام الأبارتهايد الذي تنتهجه إسرائيل في ظل اعتمادها على قوانين تمييزيّة، وسياسات غير عادلة.
 
وشدد على أن عمليات الهدم وقرارات الإخلاء التي تنفذها السلطات الإسرائيلية، تأتي تكريسًا لسياسة ممنهجة، ضمن مساعيها لتهجير الفلسطينيين قسرًا؛ ضمن محاولات تغيير الطابع الديمغرافي في المدينة المحتلة.
 
وبيّن الأورومتوسطي إلى أن عمليات التدمير والترحيل غير القانوني للمدنيين في الأراضي المحتلة تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، وتشكل جريمة حرب بموجب البند الرابع من المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر بروما في 17 يوليو/تموز 1998، الذي نص على تعريف جريمة العدوان، وجاء فيه: "إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة".

ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم في وقف انتهاكات إسرائيل والتدخل العاجل لوقف مخططات هدم المنازل، وتغيير الواقع الديمغرافي في المدينة.

أخبار ذات صلة

القدس: مخابرات الاحتلال تعتقل 4 شبان من جبل المكبر قرب باب العامود

القدس: مخابرات الاحتلال تعتقل 4 شبان من جبل المكبر قرب باب العامود

&#34;النضال الشعبي&#34; تدعو لتوفير الحماية للصحفيين وضمان عدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب

"النضال الشعبي" تدعو لتوفير الحماية للصحفيين وضمان عدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب

اشتية يطالب أوروبا باستمرار مساعيها للضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في القدس

اشتية يطالب أوروبا باستمرار مساعيها للضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في القدس

قيادي بـ (حماس): تأجيل الانتخابات استهتار بمشاعر شعبنا وضرب للاتفاقيات

قيادي بـ (حماس): تأجيل الانتخابات استهتار بمشاعر شعبنا وضرب للاتفاقيات

قائمة &#34;الوفاء والبناء&#34; تطلق مبادرة لفرض إرادة المقدسيين على الاحتلال

قائمة "الوفاء والبناء" تطلق مبادرة لفرض إرادة المقدسيين على الاحتلال

&#34;الشعبيّة&#34;: ما يجري في حي الشيخ جرّاح تصعيد في حرب التهويد للقدس

"الشعبيّة": ما يجري في حي الشيخ جرّاح تصعيد في حرب التهويد للقدس

الوحدة العمالية وقائمة التغيير الديمقراطي تنظمان مسيرة حاشدة على شرف الأول من أيار

الوحدة العمالية وقائمة التغيير الديمقراطي تنظمان مسيرة حاشدة على شرف الأول من أيار

اللجنة الرئاسية تُعلن عن مواعيد إغلاق معبر (كرم أبو سالم) لشهر مايو

اللجنة الرئاسية تُعلن عن مواعيد إغلاق معبر (كرم أبو سالم) لشهر مايو

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القدس: مخابرات الاحتلال تعتقل 4 شبان من جبل المكبر قرب باب العامود

القدس: مخابرات الاحتلال تعتقل 4 شبان من جبل المكبر قرب باب العامود

&#34;النضال الشعبي&#34; تدعو لتوفير الحماية للصحفيين وضمان عدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب

"النضال الشعبي" تدعو لتوفير الحماية للصحفيين وضمان عدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب

&#34;الأورومتوسطي&#34;: إسرائيل تهدم 58 منشأة فلسطينية وتبني 5000 وحدة استيطانية بالقدس منذ بداية العام

"الأورومتوسطي": إسرائيل تهدم 58 منشأة فلسطينية وتبني 5000 وحدة استيطانية بالقدس منذ بداية العام

قائمة &#34;الوفاء والبناء&#34; تطلق مبادرة لفرض إرادة المقدسيين على الاحتلال

قائمة "الوفاء والبناء" تطلق مبادرة لفرض إرادة المقدسيين على الاحتلال

&#34;الشعبيّة&#34;: ما يجري في حي الشيخ جرّاح تصعيد في حرب التهويد للقدس

"الشعبيّة": ما يجري في حي الشيخ جرّاح تصعيد في حرب التهويد للقدس

الوحدة العمالية وقائمة التغيير الديمقراطي تنظمان مسيرة حاشدة على شرف الأول من أيار

الوحدة العمالية وقائمة التغيير الديمقراطي تنظمان مسيرة حاشدة على شرف الأول من أيار

شاهد: محميات فلسطين يرصد وصول الجراد الصحراوي إلى برية القدس

شاهد: محميات فلسطين يرصد وصول الجراد الصحراوي إلى برية القدس

&#34;المقاومة الشعبية&#34;: نعبر عن وقوفنا ودعمنا الكامل لصمود وثبات لأهالي الشيخ جراح

"المقاومة الشعبية": نعبر عن وقوفنا ودعمنا الكامل لصمود وثبات لأهالي الشيخ جراح

منوعات

بسبب هذا التصريح.. نيللي كريم تنهار من البكاء وتطلب حذف هذا المقطع

بسبب هذا التصريح.. نيللي كريم تنهار من البكاء وتطلب حذف هذا المقطع

منذ إيقاف مسلسل &#34;الملك&#34;.. شاهد أول ظهور لعمرو يوسف و ماذا فعل

منذ إيقاف مسلسل "الملك".. شاهد أول ظهور لعمرو يوسف و ماذا فعل

شاهد: كيف احتفل محمد رمضان بانتهاء تصوير &#34;موسى&#34;

شاهد: كيف احتفل محمد رمضان بانتهاء تصوير "موسى"

شاهد كيف أشعل تامر حسني مواقع التواصل الاجتماعي بموديل محجبة

شاهد كيف أشعل تامر حسني مواقع التواصل الاجتماعي بموديل محجبة

شاهد: رد فعل ملك قورة بعد وقوعها في مقلب &#34;رامز عقله طار&#34;

شاهد: رد فعل ملك قورة بعد وقوعها في مقلب "رامز عقله طار"

بسبب هذا المشهد.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عن &#34;الهيبة 5&#34; ويبكي بحرقة

بسبب هذا المشهد.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عن "الهيبة 5" ويبكي بحرقة

شاهد كيف احتفلت صبا مبارك بنجاح عملية حورية فرغلي

شاهد كيف احتفلت صبا مبارك بنجاح عملية حورية فرغلي

ابنة هادي الجيار عن وفاته في &#34;الاختيار 2&#34;: نفس المشهد بيتكرر بتفاصيله

ابنة هادي الجيار عن وفاته في "الاختيار 2": نفس المشهد بيتكرر بتفاصيله

الانتاج الفني بحماس يُهاجم &#34;محمد رمضان&#34; بسبب مشاهد غزة في مسلسل موسى

الانتاج الفني بحماس يُهاجم "محمد رمضان" بسبب مشاهد غزة في مسلسل موسى

شاهد: كيف أنقذت ياسمين عبد العزيز زوجها من موت محقق

شاهد: كيف أنقذت ياسمين عبد العزيز زوجها من موت محقق

عربي

السعودية: قدمنا 9.5 مليون لقاح مضاد لفيروس (كورونا) للمواطنين

السعودية: قدمنا 9.5 مليون لقاح مضاد لفيروس (كورونا) للمواطنين

شاهد: لحظة هروب سجناء متهمين بقضايا إرهاب

شاهد: لحظة هروب سجناء متهمين بقضايا إرهاب

إصابة المناضلة الجزائرية &#34;جميلة بوحيرد&#34; بفيروس (كورونا)

إصابة المناضلة الجزائرية "جميلة بوحيرد" بفيروس (كورونا)

الحشد الشعبي يقصف مواقع لـ&#34;تنظيم الدولة&#34; شمالي العراق

الحشد الشعبي يقصف مواقع لـ"تنظيم الدولة" شمالي العراق