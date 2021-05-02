اللجنة الرئاسية تُعلن عن مواعيد إغلاق معبر (كرم أبو سالم) لشهر مايو

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رام الله - دنيا الوطن

قالت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود: إنها أبلغت شركات القطاع الخاص بأيام إغلاق معبر (كرم أبو سالم) في عيد الفطر والاعياد الاسرائيلية لشهر آيار/ مايو 2021.



وستكون الاجازات على النحو التالي:



1-الخميس: 13/05/2021 مغلق بسبب عيد الفطر



2-الجمعة: 14/05/2021 مغلق الإجازة الاسبوعية



3-السبت: 15/05/2021 مغلق الإجازة الأسبوعية



4-الأحد: 16/05/2021 مغلق أعياد إسرائيلية



5-الإثنين: 17/05/2021 مغلق أعياد إسرائيلية



و سيعاد فتح المعبر يوم الثلاثاء 18/05/2021



و ستقوم اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع يوم الأربعاء 12/05/2021 بعمل التنسيقات المطلوبة ليوم الثلاثاء 18/05/2021



ووجهت اللجنة نداء لجميع شركات القطاع الخاص بأخذ التدابير اللازمة قبل الاغلاق لتفادي أي ضرر يقع على نقل البضائع من و إلى قطاع غزة في أيام الإغلاق.