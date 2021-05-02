شؤون فلسطينية

شاهد: محميات فلسطين يرصد وصول الجراد الصحراوي إلى برية القدس

شاهد: محميات فلسطين يرصد وصول الجراد الصحراوي إلى برية القدس
رام الله - دنيا الوطن
رصد موقع محميات فلسطين الإلكتروني وصول أعداد محدودة من الجراد الصحراوي إلى جنوب الضفة الغربية وخاصة في منطقة برية القدس.

وأشار الموقع بأن الطيور في المنطقة تقوم بدورها الطبيعي في في مكافحة الجراد وتنظيف المنطقة منها بالتهام الكثير من الجراد، وهو ما وثقه فريق الموقع في إحدى جولاته في برية القدس.

وأكد محميات فلسطين على أهمية وجود الطيور في الطبيعة وعدم التعرض لها ومنع الصيد الجائر بحقها لما لها من دور في حماية النظام البيئي وخلق التوازن البيئي ، مبينة بأن الطيور التي تعمل على التهام الجراد (العويسق ،القبرة المتوجة ،البومة الصغيرة ,صرد أحمر الظهر ،اللقلق الأبيض، غراب مروحي الذيل ،حوام السهول).

ويعد الجراد الصحراوي جزءً من مجموعة كبيرة من الحشرات تسمى عادة الجنادب، ولكنه يختلف عنها باستطاعته على تغيير سلوكه وعاداته ويمكن أن يهاجر على مسافات طويلة.

وتعتبر ظاهرة طفرات الجراد الصحراوي من أقدم الآفات المهاجرة في العالم، التي تعيث فسادا في المحاصيل في جميع أنحاء العالم منذ عدة قرون.




أخبار ذات صلة

&#34;الشعبيّة&#34;: ما يجري في حي الشيخ جرّاح تصعيد في حرب التهويد للقدس

"الشعبيّة": ما يجري في حي الشيخ جرّاح تصعيد في حرب التهويد للقدس

الوحدة العمالية وقائمة التغيير الديمقراطي تنظمان مسيرة حاشدة على شرف الأول من أيار

الوحدة العمالية وقائمة التغيير الديمقراطي تنظمان مسيرة حاشدة على شرف الأول من أيار

اللجنة الرئاسية تُعلن عن مواعيد إغلاق معبر (كرم أبو سالم) لشهر مايو

اللجنة الرئاسية تُعلن عن مواعيد إغلاق معبر (كرم أبو سالم) لشهر مايو

تجمع &#34;الكل الفلسطيني&#34;: القوائم الـ 36 تمثل بصيص الأمل في نفق الانتخابات المظلم

تجمع "الكل الفلسطيني": القوائم الـ 36 تمثل بصيص الأمل في نفق الانتخابات المظلم

&#34;المقاومة الشعبية&#34;: نعبر عن وقوفنا ودعمنا الكامل لصمود وثبات لأهالي الشيخ جراح

"المقاومة الشعبية": نعبر عن وقوفنا ودعمنا الكامل لصمود وثبات لأهالي الشيخ جراح

المحكمة &#34;العليا&#34; الإسرائيلية تؤجل البت في اخلاء المنازل بالشيخ جراح إلى الخميس

المحكمة "العليا" الإسرائيلية تؤجل البت في اخلاء المنازل بالشيخ جراح إلى الخميس

فلسطين: 15 وفاة و512 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 15 وفاة و512 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

&#34;التربية&#34;: المهندس لؤي البسيوني يصطحب طلبة المدارس في رحلة إلى المريخ

"التربية": المهندس لؤي البسيوني يصطحب طلبة المدارس في رحلة إلى المريخ

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الشعبيّة&#34;: ما يجري في حي الشيخ جرّاح تصعيد في حرب التهويد للقدس

"الشعبيّة": ما يجري في حي الشيخ جرّاح تصعيد في حرب التهويد للقدس

الوحدة العمالية وقائمة التغيير الديمقراطي تنظمان مسيرة حاشدة على شرف الأول من أيار

الوحدة العمالية وقائمة التغيير الديمقراطي تنظمان مسيرة حاشدة على شرف الأول من أيار

شاهد: محميات فلسطين يرصد وصول الجراد الصحراوي إلى برية القدس

شاهد: محميات فلسطين يرصد وصول الجراد الصحراوي إلى برية القدس

تجمع &#34;الكل الفلسطيني&#34;: القوائم الـ 36 تمثل بصيص الأمل في نفق الانتخابات المظلم

تجمع "الكل الفلسطيني": القوائم الـ 36 تمثل بصيص الأمل في نفق الانتخابات المظلم

&#34;المقاومة الشعبية&#34;: نعبر عن وقوفنا ودعمنا الكامل لصمود وثبات لأهالي الشيخ جراح

"المقاومة الشعبية": نعبر عن وقوفنا ودعمنا الكامل لصمود وثبات لأهالي الشيخ جراح

&#34;التربية&#34;: المهندس لؤي البسيوني يصطحب طلبة المدارس في رحلة إلى المريخ

"التربية": المهندس لؤي البسيوني يصطحب طلبة المدارس في رحلة إلى المريخ

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

النواب الإيرلندي: عمليات الإخلاء والاستيلاء في القدس غير قانونية وعقبة بطريق السلام

النواب الإيرلندي: عمليات الإخلاء والاستيلاء في القدس غير قانونية وعقبة بطريق السلام

منوعات

بسبب هذا التصريح.. نيللي كريم تنهار من البكاء وتطلب حذف هذا المقطع

بسبب هذا التصريح.. نيللي كريم تنهار من البكاء وتطلب حذف هذا المقطع

منذ إيقاف مسلسل &#34;الملك&#34;.. شاهد أول ظهور لعمرو يوسف و ماذا فعل

منذ إيقاف مسلسل "الملك".. شاهد أول ظهور لعمرو يوسف و ماذا فعل

شاهد: كيف احتفل محمد رمضان بانتهاء تصوير &#34;موسى&#34;

شاهد: كيف احتفل محمد رمضان بانتهاء تصوير "موسى"

شاهد كيف أشعل تامر حسني مواقع التواصل الاجتماعي بموديل محجبة

شاهد كيف أشعل تامر حسني مواقع التواصل الاجتماعي بموديل محجبة

شاهد: رد فعل ملك قورة بعد وقوعها في مقلب &#34;رامز عقله طار&#34;

شاهد: رد فعل ملك قورة بعد وقوعها في مقلب "رامز عقله طار"

بسبب هذا المشهد.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عن &#34;الهيبة 5&#34; ويبكي بحرقة

بسبب هذا المشهد.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عن "الهيبة 5" ويبكي بحرقة

شاهد كيف احتفلت صبا مبارك بنجاح عملية حورية فرغلي

شاهد كيف احتفلت صبا مبارك بنجاح عملية حورية فرغلي

ابنة هادي الجيار عن وفاته في &#34;الاختيار 2&#34;: نفس المشهد بيتكرر بتفاصيله

ابنة هادي الجيار عن وفاته في "الاختيار 2": نفس المشهد بيتكرر بتفاصيله

الانتاج الفني بحماس يُهاجم &#34;محمد رمضان&#34; بسبب مشاهد غزة في مسلسل موسى

الانتاج الفني بحماس يُهاجم "محمد رمضان" بسبب مشاهد غزة في مسلسل موسى

شاهد: كيف أنقذت ياسمين عبد العزيز زوجها من موت محقق

شاهد: كيف أنقذت ياسمين عبد العزيز زوجها من موت محقق

عربي

السعودية: قدمنا 9.5 مليون لقاح مضاد لفيروس (كورونا) للمواطنين

السعودية: قدمنا 9.5 مليون لقاح مضاد لفيروس (كورونا) للمواطنين

شاهد: لحظة هروب سجناء متهمين بقضايا إرهاب

شاهد: لحظة هروب سجناء متهمين بقضايا إرهاب

إصابة المناضلة الجزائرية &#34;جميلة بوحيرد&#34; بفيروس (كورونا)

إصابة المناضلة الجزائرية "جميلة بوحيرد" بفيروس (كورونا)

الحشد الشعبي يقصف مواقع لـ&#34;تنظيم الدولة&#34; شمالي العراق

الحشد الشعبي يقصف مواقع لـ"تنظيم الدولة" شمالي العراق