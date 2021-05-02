شاهد: محميات فلسطين يرصد وصول الجراد الصحراوي إلى برية القدس











رام الله - دنيا الوطنرصد موقع محميات فلسطين الإلكتروني وصول أعداد محدودة من الجراد الصحراوي إلى جنوب الضفة الغربية وخاصة في منطقة برية القدس.وأشار الموقع بأن الطيور في المنطقة تقوم بدورها الطبيعي في في مكافحة الجراد وتنظيف المنطقة منها بالتهام الكثير من الجراد، وهو ما وثقه فريق الموقع في إحدى جولاته في برية القدس.وأكد محميات فلسطين على أهمية وجود الطيور في الطبيعة وعدم التعرض لها ومنع الصيد الجائر بحقها لما لها من دور في حماية النظام البيئي وخلق التوازن البيئي ، مبينة بأن الطيور التي تعمل على التهام الجراد (العويسق ،القبرة المتوجة ،البومة الصغيرة ,صرد أحمر الظهر ،اللقلق الأبيض، غراب مروحي الذيل ،حوام السهول).ويعد الجراد الصحراوي جزءً من مجموعة كبيرة من الحشرات تسمى عادة الجنادب، ولكنه يختلف عنها باستطاعته على تغيير سلوكه وعاداته ويمكن أن يهاجر على مسافات طويلة.وتعتبر ظاهرة طفرات الجراد الصحراوي من أقدم الآفات المهاجرة في العالم، التي تعيث فسادا في المحاصيل في جميع أنحاء العالم منذ عدة قرون.