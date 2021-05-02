شؤون فلسطينية

"المقاومة الشعبية": نعبر عن وقوفنا ودعمنا الكامل لصمود وثبات لأهالي الشيخ جراح

"المقاومة الشعبية": نعبر عن وقوفنا ودعمنا الكامل لصمود وثبات لأهالي الشيخ جراح
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الشعبية، إن "تهديد أهلنا في الشيخ جراح بمدينة القدس، هو تعبير عن العقلية الانتقامية للعدو الصهيوني، واستمراراً لمسلسله الاجرامي والارهابي بحق شعبنا الفلسطيني".

وعبرت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه "عن وقوفنا ودعمنا الكامل لصمود وثبات لأهالي الشيخ جراح، و استنكارنا الشديد لحالة الصمت المريبة لما يجري".

وشددت على ضرورة التضامن مع أهالي الشيخ جراح، وبدء اعتصام جماهيري مفتوح في البلدة لمنع الاحتلال من تهجير الأهالي وهدم المنازل، داعية إلى "تصعيد المواجهة مع العدو الصهيوني، والاشتباك معه في نقاط التماس، لردعه عن جريمته".

وطالبت الحركة المؤسسات الحقوقية والدولية ان تتحرك فورا وسريعا، قبل وقوع الجريمة الإنسانية التي ستكون وصمة عار في تاريخها.

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