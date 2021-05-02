المحكمة "العليا" الإسرائيلية تؤجل البت في اخلاء المنازل بالشيخ جراح إلى الخميس

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رام الله - دنيا الوطن

أجلت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، البت في استئناف قرار إخلاء عائلات (اسكافي، والكرد، والجاعوني، والقاسم)، من منازلها في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، لصالح مستوطنين يدعون ملكيتهم للأرض، حتى الخميس القادم.



وكان قد صدر في أيلول/ سبتمبر 2020 قرار بإخلاء أربع عائلات من الحي، وهي: (اسكافي، والكرد، والجاعوني والقاسم)، وتبعه قرار آخر في الشهر الذي يليه يقضي بإخلاء ثلاث عائلات أخرى، وهي: (حماد، والدجاني، وداوودي).



العائلات قدمت طلب استئناف للمحكمة العليا، التي رفضت طلب الاستئناف، وأصدرت قرارا في شباط 2021 بإخلاء المجموعة الأولى من عائلات الحي من منازلهم بتاريخ 2/5/2021، والمجموعة الثانية بتاريخ 1/8/2021.



وفي وقت متأخر من الليلة الماضية، هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشبان المعتصمين داخل حي الشيخ جراح في القدس، واعتدت عليهم بالضرب قبل أن تجبرهم على مغادرة المكان.