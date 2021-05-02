فلسطين: 15 وفاة و512 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 11، نابلس 79، طولكرم 23، جنين 45، ضواحي القدس 4، طوباس 8، سلفيت 10، الخليل 31، بيت لحم 12، رام الله والبيرة 53، أريحا والأغوار 3"، قطاع غزة 233.



وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 30، نابلس 71، ،طولكرم 28، جنين 70، ضواحي القدس 15، طوباس 20، سلفيت 16، الخليل 67، بيت لحم 17، رام الله والبيرة 115، أريحا والأغوار 13"، قطاع غزة 655.



وذكرت أنه تسجيل 6 وفيات في الضفة الغربية: " نابلس 4، طولكرم 1، جنين 1"، وتم تسجيل 9 وفيات في قطاع غزة. ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 142 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 39 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 358 مريضاً.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 257,851 بينهم 184,966 تلقوا الجرعتين من اللقاح.