"التربية": المهندس لؤي البسيوني يصطحب طلبة المدارس في رحلة إلى المريخ



وخلال ساعتين، تميزت محاضرة البسيوني بالرغبة الجادة في التعرف أكثر على تجربته التي أخذت منه حوالي الخمسة أعوام ونيف؛ ليثبت بذلك نظرية الوصول إلى المريخ واستكشاف هذا الكوكب وجمع معلومات جديدة عنه.



وتحدث البسيوني عن التحديات التي جابهته وخططه البديلة وغيرها، وبعض المشاريع السابقة التي عمل عليها، موجهاً رسالة كبيرة مفادها التشبث بالطموح، والسعي الدائم للحفاظ على عقل مفتوح؛ لتفكير خارج المنطق المألوف.



وفي مستهل اللقاء؛ جدد وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني التأكيد على الأثر الذي بات يحققه هذا البرنامج والتوجه نحو تكثيف حلقاته في غضون الأيام المقبلة، مشيداً بتجربة البسيوني والبصمة الفلسطينية التي تركها من خلال تجربته الملهمة وضرورة استلهامها سيما وأنها تجربة غنية في اكتشاف عالم الفضاء.



رام الله - دنيا الوطناستضافت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا، والمجلس الأعلى للإبداع والتميز، افتراضياً، وضمن الحلقة السادسة من برنامج "استكشاف العلوم" المهندس الفلسطيني لؤي البسيوني؛ إذ اصطحب معه طلبة المدارس والحضور في محاضرة مثيرة حول تجربته ومشاركته في تصميم أول طائرة هليكوبتر (ingenuity) حلقت فوق كوكب المريخ، والتي يتم التحكم بها من وكالة "ناسا" على بعد أكثر من 225 مليون كيلو متر.