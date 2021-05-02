السعودية: قدمنا 9.5 مليون لقاح مضاد لفيروس (كورونا) للمواطنين

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رام الله - دنيا الوطن

قالت المملكة العربية السعودية: إنها اقتربت من تقديم 9.5 مليون لقاح مضاد لفيروس (كورونا) للمواطنين، لافتة إلى أنه يتم تسجيل 200 ألف شخص يوميا للحصول على مواعيد تلقي اللقاح.



وخلال الجلسة الحوارية بمناسبة الذكرى الخامسة لإطلاق "رؤية السعودية 2030"، أشار وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة إلى أن "المواطنين عبر التطبيق يحصلون على مواعيد إجراء فحص كورونا، ويوميا نسجل أكثر من 30 ألف موعد عبر التطبيق والنتائج ترسل إلكترونيا بشكل يومي للمواطنين".



وأوضح الربيعة أنه "يوميا نسجل قرابة 200 ألف شخص للحصول على مواعيد لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا عبر هذا التطبيق".



وذكر أن "المملكة اقتربت من تقديم 9.5 مليون لقاح للمواطنين".