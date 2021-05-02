شبيبة فتح: ما يجري في الشيخ جراح سيتوجب رداً فورياً من الكل الفلسطيني





كما أكدت شبيبة فتح في بيانها، بأن الكل الفلسطيني مطالب اليوم بأن يقف بكل قوة أمام هذا المخطط المسعور والخطير، الهادف إلى تفريغ القدس من أهلها على مرأى ومسمع العالم أجمع، الذي يقف متفرجا أمام جرائم الاحتلال، واعتداءاته اليومية، سواء ما حدث ضد المواطنين المسيحيين يوم أمس في سبت النور، أو منع المصلين المسلمين من الوصول للمسجد الأقصى، أو منع سكان القدس من ممارسة حقهم بالانتخاب، وهو الأمر الذي يهدد الأمن والسلم العالمي.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة الشبيبة الفتحاوية في فلسطين بيانا أشارت فيه أن ما يقوم به الاحتلال من عمليات تهجير جماعي ضد المواطنين الفلسطينيين في الشيخ جراح في القدس المحتلة، والاستيلاء على بيوتهم، هو جزء من المخطط الصهيوني الممنهج ضد الوجود والهوية والرواية الفلسطينية في القدس، وعدوان جديد يضاف إلى جرائمه المتتابعة ضد القدس واهلها، ووجهها العربي الإسلامي المسيحي، ومحاولة عنصرية لفرض حقائق عنصرية على الأرض، تقوم على استبدال سكان الأرض بالمستوطنين وقطّاع الطرق، والقتلة، وعتاة المتطرفين.