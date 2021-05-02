المقاومة الشعبية تدين الاعتداء الآثم على منزل مرشح عن قائمة "الحرية والكرامة"





وتدعو الحركة أجهزة الأمن في الخليل، لفتح تحقيق واعتقال المتورطين في الحادثة وتقديمهم للمحاكمة.





كما دعت "المقاومة الشعبية" لوقف "حملات التحريض والتهديد والاعتقالات بحق المعارضين".



رام الله - دنيا الوطنتدين حركة المقاومة الشعبية في فلسطين الاعتداء الآثم على منزل المرشح عن قائمة "الحرية والكرامة" نزار بنات بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية.