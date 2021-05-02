شاهد: لحظة هروب سجناء متهمين بقضايا إرهاب

رام الله - دنيا الوطنأكدت مصادر أمنية عراقية هروب عدد من السجناء من أحد السجون المخصصة لسجن المحكومين بقضايا الإرهاب وتجارة المخدرات في محافظة المثنى جنوبي البلاد.وقالت المصادر: إن "ما بين 15 إلى 20 سجينا هربوا من سجن مخصص للمحكومين بقضايا الإرهاب وتجارة المخدرات في المثنى دون معرفة كيف تمت عملية الهروب لحد الآن".وأضافت أن "عمليات ملاحقة وتفتيش تجري حاليا من قبل القوات الأمنية في المناطق القريبة من السجن في ناحية الهلال بالمحافظة للقبض على الهاربين".