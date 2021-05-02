المالية بغزة تحدد موعد صرف رواتب الموظفين ونسبة الراتب

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، صباح يوم الأحد، عن موعد صرف رواتب الموظفين لشهر نيسان/ أبريل.



وقالت وزارة المالية في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنّه "سيتم صرف راتب شهر نيسان/ أبريل 2021 بنسبة 55% وبحد أدنى 1500 شيكل، وذلك يوم الثلاثاء 04/05 في بنكي الوطني والإنتاج وكافة فروع بنك البريد حسب إجراءات الصرف المتبعة لدى البنوك لمواجهة جائحة كورونا.