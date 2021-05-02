المالية بغزة تحدد موعد صرف رواتب الموظفين ونسبة الراتب
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، صباح يوم الأحد، عن موعد صرف رواتب الموظفين لشهر نيسان/ أبريل.
وقالت وزارة المالية في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنّه "سيتم صرف راتب شهر نيسان/ أبريل 2021 بنسبة 55% وبحد أدنى 1500 شيكل، وذلك يوم الثلاثاء 04/05 في بنكي الوطني والإنتاج وكافة فروع بنك البريد حسب إجراءات الصرف المتبعة لدى البنوك لمواجهة جائحة كورونا.
أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، صباح يوم الأحد، عن موعد صرف رواتب الموظفين لشهر نيسان/ أبريل.
وقالت وزارة المالية في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنّه "سيتم صرف راتب شهر نيسان/ أبريل 2021 بنسبة 55% وبحد أدنى 1500 شيكل، وذلك يوم الثلاثاء 04/05 في بنكي الوطني والإنتاج وكافة فروع بنك البريد حسب إجراءات الصرف المتبعة لدى البنوك لمواجهة جائحة كورونا.
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