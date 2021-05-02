(فتح): على الأمم المتحدة أن توقف مجزرة الشيخ جراح

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رام الله - دنيا الوطن

دعت حركة "فتح" الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، للوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، أمام المجزرة التي ترتكبها سلطات الإحتلال الإسرائيلية، بحق المقدسيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، والمتمثلة بتهجيرهم من بيوتهم وأرضهم بقوة السلاح.



وقال عضو المجلس الثوري، المتحدث الرسمي بإسم حركة "فتح" أسامة القواسمي، في بيان صحفي اليوم الاحد، إن أهل القدس يتعرضون لمجزرة تطهير عرقي وتمييز عنصري واضطهاد تمارسه حكومة نتنياهو المتطرفة، أمام صمت العالم ومؤسساته الرسمية.



وأضاف أن شعبنا البطل الصامد في القدس يواجه أعتى ممارسات الظلم وسياسة التهجير والنفي وتدمير البيوت والإعتقال، وأن على العالم التحرك الفوري لوقف هذا العدوان الإسرائيلي فورا.