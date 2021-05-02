اعتقالات ومواجهات في الضفة والقدس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عدة شبان، وقمعت مواطنين خلال عمليات اقتحام للبلدة القديمة في القدس وأحياء الخليل.



ففي القدس المحتلة، اعتقل جنود الاحتلال الشاب خالد عليان من بلدة جبل المكبر بعد الاعتداء عليه في منطقة باب العامود بالقدس.



وأفادت مصادر محلية باعتقال شاب بعد الاعتداء عليه قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل.



وقمعت قوات الاحتلال التجمعات الفلسطينية في باب العامود، ما أدى الى إصابة خمسة مواطنين.



واستهدف شبان ليلا منزل نائب رئيس بلدية الاحتلال بالقدس بما لا يقل عن 10 زجاجات حارقة.



كما هاجم جنود الاحتلال الشبان المعتصمين داخل حي الشيخ جراح في القدس قبل يوم واحد من انتهاء المهلة التي حددها لطرد العائلات من بيوتها.



وفي قلقيلية، أصيب عدة مواطنين بالاختناق في بلدة كفر قدوم شرقي قلقيلية بعد تعمد جنود الاحتلال إلقاء قنابل غاز داخل المنازل.



وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات ليلية، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.