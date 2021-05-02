"العليا" الإسرائيلية تنظر باستئناف على قرار إخلاء 4 عائلات من حي "الشيخ جراح"

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رام الله - دنيا الوطن

تعقد العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، جلسة للنظر في الاستئناف على قرار إخلاء العائلات، والاقتراحات التي قدمتها بشأن القضية.



وكان قد صدر في أيلول/ سبتمبر 2020 قرار بإخلاء أربع عائلات من الحي، وهي: (اسكافي، والكرد، والجاعوني والقاسم)، وتبعه قرار آخر في الشهر الذي يليه يقضي بإخلاء ثلاث عائلات أخرى، وهي: (حماد، والدجاني، وداوودي).



العائلات قدمت طلب استئناف للمحكمة العليا، التي رفضت طلب الاستئناف، وأصدرت قرارا في شباط 2021 بإخلاء المجموعة الأولى من عائلات الحي من منازلهم بتاريخ 2/5/2021، والمجموعة الثانية بتاريخ 1/8/2021.



وفي وقت متأخر من الليلة الماضية، هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشبان المعتصمين داخل حي الشيخ جراح في القدس، واعتدت عليهم بالضرب قبل أن تجبرهم على مغادرة المكان.



صالح دياب أحد النشطاء في حي الشيخ جراح، قال إن المنازل الأربعة المهددة بالإخلاء اليوم يقطنها قرابة 50 فردا، أما المنازل الأخرى المهددة بالإخلاء في الأول من آب المقبل، يقطنها نحو 70 فردا.



وأضاف أن هناك نحو 550 مقدسيا مهددون بالإخلاء من منازلهم في الحي خلال الفترة المقبلة لصالح المستوطنين.