غزة: 9 وفيات و233 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الأحد، تسجيل 9 حالات وفاة و233 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 879عينة.



وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 908حالات، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 101703، منها 12057حالة نشطة.



وأشارت الوزارة إلى، تعافي 655حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 88738، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 309، منها 216حالة خطرة.



وفيما يخص التطعيمات أفادت الصحة، بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 110400، مشيرة إلى أنها تكفي لتطعيم 55200 شخص، فيما بلغ عدد الاشخاص الذين تلقوا اللقاح، 37342.