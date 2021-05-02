إصابة المناضلة الجزائرية "جميلة بوحيرد" بفيروس (كورونا)

جميلة بوحيرد

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الصحة الجزائرية إصابة المناضلة الشهيرة ضد الاستعمار الفرنسي سابقا، جميلة بوحيرد، بفيروس كورونا المستجد.



وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن المناضلة "متواجدة حاليا بمستشفى مصطفى باشا بعدما تم التأكد من إصابتها بفيروس كوفيد-19"، نافية "ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تحويل جرعة اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 التي كانت مخصصة للمجاهدة بوحيرد".



وأضافت الوزارة أنه "تم التكفل بالمجاهدة جميلة بوحيرد بمجرد بداية ظهور أعراض الإصابة بالفيروس، حيث تنقلت فرقة طبية إلى منزلها لمعاينتها، وبعد تسجيل ارتفاع في درجة حرارتها تم إخضاعها للفحص الذي ظهرت نتائجه إيجابية، ليتقرر نقلها إلى المستشفى".